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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Зеленский согласен на прекращение огня, но просит у Трампа ЗРК Patriot

Президенты США и Украины провели телефонный разговор. После их завершения Владимир Зеленский заявил, что готов к прекращению огня, и попросил у Дональда Трампа ЗРК Patriot.

Украина готова к полноценному режиму прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, написал он в своем аккаунте в соцсети Х.

Как отмечают СМИ, Дональд Трамп поделился с главой Украины подробностями своего разговора с президентом России Владимиром Путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами.

«Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг», — написал Владимир Зеленский.

Он также заявил, что США предложили безоговорочное прекращение огня на линии фронта и Украина приняла это предложение.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила на брифинге, что Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки ЗРК Patriot.

«Президент Зеленский попросил у американской стороны дополнительные системы ПВО... особенно зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и президент Трамп согласился посмотреть, что из этого доступно в Европе», — сказала официальный представитель Белого дома.

Она добавила, что лидеры договорились о более тесном обмене информацией между военными ведомствами двух стран.

Напомним, 18 марта Дональд Трамп более двух часов говорил по телефону с Владимиром Путиным. И Белый дом, и Кремль оценили эту беседу как конструктивную. А спецпосланник главы США Стив Уиткофф заявил, что «два великих лидера объединились ради блага человечества».
Ссылка: https://24.kg/vlast/323386/
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