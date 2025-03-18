Комитет ЖК одобрил изменение системы выборов в Кыргызстане

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил изменение системы выборов в Кыргызстане в первом чтении.
Инициаторы законопроекта о внесении поправок в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» — спикер Нурланбек Тургунбек уулу, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев, депутаты Акылбек Тумонбаев, Кундузбек Сулайманов, Марлен Маматалиев, Улан Примов и другие.
Информацию о проекте закона представил Улан Примов.
Он отметил, что документ предусматривает новый механизм формирования высшего представительного органа государства — на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Так, 90 членов Жогорку Кенеша избираются по многомандатным территориальным избирательным округам по мажоритарной системе. При выдвижении кандидатов в ЖК по многомандатным территориальным избирательным округам политическая партия обязана учесть представительство не более 70 процентов претендентов одного пола.
«В случае выбытия мандат передается следующему за избранными депутатами кандидату, получившему наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании в соответствующем многомандатном территориальном избирательном округе. В случае если выбывает женщина — депутат Жогорку Кенеша, то мандат передается следующей женщине-кандидату, получившей наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании в соответствующем многомандатном территориальном избирательном округе», — отметил Улан Примов.
Председатель комитета Чолпон Султанбекова заметила, что в действующем избирательном законодательстве прописаны нормы для людей с ограниченными возможностями, подчеркнув, что эти нормы также надо прописать в предлагаемом проекте закона.
Напомним, комментируя вносимые изменения, президент Садыр Жапаров заявил, что поддерживает новую систему выборов в парламент, и отметил, что она самая подходящая для Кыргызстана.