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Власть

Комитет ЖК одобрил изменение системы выборов в Кыргызстане

Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил изменение системы выборов в Кыргызстане в первом чтении.

Инициаторы законопроекта о внесении поправок в конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» — спикер Нурланбек Тургунбек уулу, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев, депутаты Акылбек Тумонбаев, Кундузбек Сулайманов, Марлен Маматалиев, Улан Примов и другие.

Информацию о проекте закона представил Улан Примов.

Он отметил, что документ предусматривает новый механизм формирования высшего представительного органа государства — на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Так, 90 членов Жогорку Кенеша избираются по многомандатным территориальным избирательным округам по мажоритарной системе. При выдвижении кандидатов в ЖК по многомандатным территориальным избирательным округам политическая партия обязана учесть представительство не более 70 процентов претендентов одного пола.

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«В случае выбытия мандат передается следующему за избранными депутатами кандидату, получившему наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании в соответствующем многомандатном территориальном избирательном округе. В случае если выбывает женщина — депутат Жогорку Кенеша, то мандат передается следующей женщине-кандидату, получившей наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании в соответствующем многомандатном территориальном избирательном округе», — отметил Улан Примов.

Председатель комитета Чолпон Султанбекова заметила, что в действующем избирательном законодательстве прописаны нормы для людей с ограниченными возможностями, подчеркнув, что эти нормы также надо прописать в предлагаемом проекте закона.

Напомним, комментируя вносимые изменения, президент Садыр Жапаров заявил, что поддерживает новую систему выборов в парламент, и отметил, что она самая подходящая для Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323156/
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