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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

В Баткене дан старт строительству домов для переселения жителей села Достук

В Баткенском районе одноименной области в селе Бужум (местность Чет-Булак) началось строительство домов для граждан, которые будут переселены из села Достук. Об этом сообщили в управлении делами президента. 

Управделами президента Каныбек Туманбаев встретился с жителями села Достук и дал старт строительству жилого комплекса. По его словам, на новом месте будет построено 179 домов, каждому жителю выделяется участок в 10 соток.

Отмечается, что каждый дом будет состоять из трех комнат. Завершить строительство планируется к осени. 

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В рамках договора с Таджикистаном о госгранице Кыргызстан передал село Достук в Баткенском районе. Сообщая об этом депутатам Жогорку Кенеша, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отмечал, что Достук «самое отдаленное село, которое не несет никакой стратегической или экономической выгоды Кыргызстану». Тогда же сообщалось, что за 91 гектар этого села Кыргызстан получил 91 гектар в другом месте и еще 30 гектаров в качестве компенсации за новые дома, построенные до этого в Достуке. 

13 марта в Бишкеке президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/322798/
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