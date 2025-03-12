Дональд Трамп анонсировал «крупную встречу с Россией» завтра. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Президент США также сообщил, что временное прекращение огня, на которое уже согласилась Украина, обеспечит 75 процентов успеха в урегулировании украинского конфликта. В случае если РФ откажется, он пообещал продолжить поддержку Украины.

«Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — сказал Дональд Трамп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом заявила, что Россия не исключает контакты с представителями Соединенных Штатов в течение ближайших нескольких дней.