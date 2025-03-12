10:16
USD 87.45
EUR 95.47
RUB 1.00
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп анонсировал «крупную встречу с Россией»

Дональд Трамп анонсировал «крупную встречу с Россией» завтра. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Президент США также сообщил, что временное прекращение огня, на которое уже согласилась Украина, обеспечит 75 процентов успеха в урегулировании украинского конфликта. В случае если РФ откажется, он пообещал продолжить поддержку Украины.

«Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — сказал Дональд Трамп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом заявила, что Россия не исключает контакты с представителями Соединенных Штатов в течение ближайших нескольких дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322479/
просмотров: 756
Версия для печати
Материалы по теме
В Эр-Рияде прошли переговоры США и Украины: главное, о чем договорились стороны
На базе Пентагона планируют построить предприятия по переработке металлов
Накануне переговоров с США Украина запустила рекордное число БПЛА по Москве
Спецпосланник президента США посетит Москву для встречи с Путиным — Bloomberg
США официально отменили 83 процента программ USAID
NYT: Администрация Трампа готовится ввести запрет на въезд для ряда стран
Скандал в Белом доме. Дональд Трамп впервые прокомментировал ссору с Зеленским
Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
С Россией у нас все хорошо, с Украиной сложнее: заявления Трампа на брифинге
Дональд Трамп: Илон Маск не имеет права увольнять госслужащих
Популярные новости
Депутаты ЖК&nbsp;против выделения ГИК $200&nbsp;миллионов, предоставляемых Кореей Депутаты ЖК против выделения ГИК $200 миллионов, предоставляемых Кореей
В&nbsp;Минобразования еще не&nbsp;решили, кто будет летом делать ремонт в&nbsp;школах В Минобразования еще не решили, кто будет летом делать ремонт в школах
Зеленский назвал состав делегации Украины на&nbsp;переговорах с&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
Бизнес против инвалидов. ЖК&nbsp;трижды отклонил законопроект по&nbsp;людям с&nbsp;ОВЗ Бизнес против инвалидов. ЖК трижды отклонил законопроект по людям с ОВЗ
Бизнес
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
Samsung со&nbsp;скидкой + аксессуары в&nbsp;подарок от&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; только в&nbsp;марте Samsung со скидкой + аксессуары в подарок от O!Store — только в марте
MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно! MegaPay продлевает акцию: NFC-стикеры бесплатно!
Оформите ОСАГО в&nbsp;MBANK и&nbsp;получите 15&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка
12 марта, среда
10:05
Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Ош Землетрясение силой 5 баллов произошло в городе Ош
10:05
В Бишкеке неделю ищут без вести пропавшего 19-летнего парня
10:03
Тимур Мадяров назначен мэром Каракола
10:02
Визит Эмомали Рахмона. Какие улицы будут закрывать в Бишкеке и Чуйской области
10:00
Бюджетные гранты. Какая область Кыргызстана получила больше всего денег и на что