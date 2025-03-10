11:28
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Власть

Собственников объектов на Иссык-Куле заставят проводить глубинную очистку пляжа

Собственников или арендаторов, эксплуатирующих объекты рекреации, субъекты хозяйственной и иной деятельности, независимо от формы собственности, предлагают обязать проводить глубинную очистку пляжных зон с применением специализированной техники. Законопроект рассматривает комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию в первом чтении.

Авторы документа — депутаты Замирбек Мамасадыков, Султанбай Айжигитов, Динара Ашимова и Винера Раимбачаева — предлагают за неисполнение закона сначала предупреждать, а потом штрафовать.

Так, если в течение года после предупреждения глубинная очистка пляжа не проведена, предлагается штрафовать физических лиц на 5 тысяч сомов, а юридических — на 10 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322214/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Скоро турсезон. О штрафах за эконарушения на Иссык-Куле предупредил чиновник
На Иссык-Куле задержаны подозреваемые в убийстве приятеля
Иссык-кульский чиновник задержан за вымогательство у жительницы села Бостери
На Иссык-Куле милиция, экологи и активист спасли лебедя, вмерзшего в лед
В Иссык-Кульской области произошло землетрясение
Глава кабмина вручил ключи от новых домов пострадавшим от селей на Иссык-Куле
Центр отдыха «Симирам» на Иссык-Куле безвозмездно передали государству — ГКНБ
Оружие, рога и рыба. На Иссык-Куле продолжают выявлять браконьеров
Теплоходы сливают содержимое туалетов прямо в Иссык-Куль — депутат
На побережье Иссык-Куля снесли незаконные постройки
Популярные новости
Главу кабмина депутаты предлагают назначать без стажа работы на&nbsp;госслужбе Главу кабмина депутаты предлагают назначать без стажа работы на госслужбе
К&nbsp;банкам, отказывающимся принимать доллары старого образца, примут меры К банкам, отказывающимся принимать доллары старого образца, примут меры
Президент наложил дисциплинарные взыскания на&nbsp;руководителей Таможенной службы Президент наложил дисциплинарные взыскания на руководителей Таможенной службы
Легализацию авто с&nbsp;иностранными номерами предлагают начать с&nbsp;15&nbsp;марта Легализацию авто с иностранными номерами предлагают начать с 15 марта
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
10 марта, понедельник
11:21
Самая низкая в январе инфляция среди стран ЕАЭС зафиксирована в Кыргызстане Самая низкая в январе инфляция среди стран ЕАЭС зафикси...
11:20
Фермерам предоставят до 10 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене
11:10
Собственников объектов на Иссык-Куле заставят проводить глубинную очистку пляжа
11:07
Мониторинг. В Кыргызстане повысились цены на овощи
11:01
Ямочный ремонт начался в Бишкеке