Собственников объектов на Иссык-Куле заставят проводить глубинную очистку пляжа

Собственников или арендаторов, эксплуатирующих объекты рекреации, субъекты хозяйственной и иной деятельности, независимо от формы собственности, предлагают обязать проводить глубинную очистку пляжных зон с применением специализированной техники. Законопроект рассматривает комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию в первом чтении.

Авторы документа — депутаты Замирбек Мамасадыков, Султанбай Айжигитов, Динара Ашимова и Винера Раимбачаева — предлагают за неисполнение закона сначала предупреждать, а потом штрафовать.

Так, если в течение года после предупреждения глубинная очистка пляжа не проведена, предлагается штрафовать физических лиц на 5 тысяч сомов, а юридических — на 10 тысяч.