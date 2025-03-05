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Власть

Третий раунд политических консультаций провели Кыргызстан и Словения

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров и государственный секретарь МИД Словении Марко Штуцин провели третий раунд политических консультаций.

Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделено углублению взаимовыгодных торгово-экономических отношений, а также обмену опытом в различных областях.

Рассмотрены вопросы расширения договорно-правовой базы между двумя государствами и организации взаимных визитов на высоком уровне.

На встрече также уделено внимание горным инициативам, в частности, международной конференции «Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития», Всемирному фестивалю горной молодежи, а также реализации программы «Горное пятилетие», итоги которой планируется подвести в 2027 году в рамках Второго глобального горного саммита «Бишкек+25».
Ссылка: https://24.kg/vlast/321817/
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