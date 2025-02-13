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Власть

Стройкомпании обязали возводить садики и школы. Это поручение Камчыбека Ташиева

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают кандидатуру Нурдана Орунтаева на должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Нардеп Дастан Бекешев сказал, что выше Южной магистрали активно ведется строительство жилых домов. Он спросил, к каким поликлиникам будут относиться жители новых домов, в какие детсады и школы будут ходить дети?

Нурдан Орунтаев ответил, что в 2024 году по поручению зампредседателя кабмина Камчыбека Ташиева изменены правила для стройкомпаний. Теперь, если строится дом выше пяти этажей, должна быть предусмотрена подземная парковка. На каждую квартиру должно быть одно место для автомобиля.

Кандидат на пост министра проинформировал, что стройфирмы теперь обязывают возводить детсады и школы. Дастан Бекешев поинтересовался, пойдут ли строители на это.

«Например, в микрорайоне «Джал» стройкомпания «Ихлас» возвела жилой комплекс и детский сад. В строящихся домах за Южной магистралью также уже предусмотрено два частных детских сада. Они будут располагаться на первых этажах жилых домов», — ответил Нурдан Орунтаев.

Напомним, Садыр Жапаров своим указом внес изменения в структуру кабинета министров. На базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине создано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Нурдан Орунтаев, возглавлявший Госстрой, распоряжением президента назначен исполняющим обязанности главы нового ведомства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319837/
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