Вашингтон закусывает удила. Как политика Трампа отразится на Центральной Азии

Дональд Трамп официально вступил в должность 20 января. Новый хозяин Белого дома чрезвычайно кипуч и не перестает будоражить мировое сообщество скандальными инициативами.

Тут и идея купить у Дании Гренландию, и присоединение Канады в качестве 51-го штата, и тарифные войны. Далее заморозка всей международной помощи, предложение использовать тюрьму на острове Гуантанамо для нелегальных мигрантов.

По мнению приглашенного исследователя Пристанского университета, политолога Евгения Рощина, «действия Трампа приведут к обострению конфликтов как внутри общества, так и в отношениях с другими странами». Но, как считает аналитик, радикальных изменений ни в мире, ни даже в самих США Трамп не добьется.

Запрос на «правый поворот» не так велик, как это может показаться. Евгений Рощин

Так ли это? Мы попытались разобраться, чем обернутся искрометные предложения 47-го президента США для глобальных геополитических сил, и, конечно же, для Центральной Азии. Подробности у 24.kg.

Ничего личного, это деловой подход

Аналитики характеризуют Трампа, прежде всего, как расчетливого и холодного бизнесмена. Поэтому с его приходом политика, выстроенная вокруг идей, ценностей, прав, так называемая мягкая сила, уступит место меркантильному принципу отношений, базирующемуся, прежде всего, на экономических интересах.

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Доцент Академии ОБСЕ Эмиль Джураев, отвечая на вопросы 24.kg, подчеркнул — США особо ничего качественно иного, в отличие от того же Китая, к примеру, (если мы говорим о Центральной Азии) не предложат. Но и Европа или иные авторитетные международные акторы не смогут полноценно занять нишу, прочно удерживаемую Вашингтоном с конца Второй Мировой войны.

«Для стран Центрально-Азиатского региона это сулит и более удобные, им знакомые принципы отношений. То есть нет принуждения к демократии, так сказать, но и более сложные возможности равноценно и разносторонне вести отношения — им нужно будет гораздо больше стараться, чтобы мировые экономические и иные возможности пришли к ним. Геополитика, конечно же, никуда не денется. Она только усилится и станет менее понятной», — отмечает аналитик.

Вместо программ помощи и поддержки, скорее, будут превалировать торговые возможности. И касательно тем демократии, свобод и гражданского общества — скорее всего, это все станет уделом и ответственностью самих обществ и стран, коих это касается. Эмиль Джураев

Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в комментарии 24.kg отметил, что регион пока остается на периферии интересов Дональда Трампа и представителей его администрации. Поскольку пока ни одного отчетливого и значительного упоминания Центральной Азии в риторике 47-го президента США не звучало.

Аркадий Дубнов напомнил, когда Центральная Азия имела инструментальное значение для США. После 11 сентября 2001 года Америка начала в Афганистане операцию «Несокрушимая свобода». Регион же понадобился Вашингтону как тыловой плацдарм.

«Размещение военных баз США в Узбекистане и Кыргызстане служило этой цели, но уже много лет назад они были эвакуированы. Однако некоторые страны ЦА, Узбекистан и Казахстан, заключили с Вашингтоном соглашение о стратегическом сотрудничестве или диалоге. Эти две страны остаются в фокусе внимания США, однако в целом администрация Трампа, как это видится сегодня, не намерена активно играть в геополитику, где Центральной Азии будет отведена какая-либо значимая роль в обеспечении американских интересов. Дональд Трамп — лидер прагматического свойства, лишенный идеологической закваски, если для него и характерен мессианизм, в целом присущий американским притязаниям на мировое лидерство, то он пока декларирует его лишь как амбициозное миротворчество», — уточнил Аркадий Дубнов.

Он добавил: сегодня в центре усилий Трампа — Ближний Восток и война в Украине.

Если какая-либо страна ЦА будет ему полезна в решении этих задач, Трамп будет считать ее удачным партнером и найдет возможность отблагодарить, как происходит в отношении младших партнеров при удачной сделке. Каждая из стран региона может быть рассмотрена Трампом с точки зрения ее полезности в новом формате политики США по отношению к Китаю, Ирану, Турции. Аркадий Дубнов

А здесь есть пространство для маневров. Аркадий Дубнов называет Узбекистан и Казахстан в качестве козырных игроков в этой партии. Имея в виду расширенный диапазон от полноценной торговой войны с Китаем и силовых угроз в сторону Ирана до выверенной нюансировки диалога с растущей мощью Турции как региональной державы.

В этой связи решение Ташкента вернуть американцам несколько принадлежавших им военных вертолетов, бывших на вооружении афганской армии до победы Талибана, указывает — Узбекистан стремится подчеркнуть свою готовность к деловым и взаимовыгодным отношениям с новой властью в Вашингтоне.

Будет полезным Трампу, но иначе, и Казахстан. Аркадий Дубнов отметил — президент РК Касым-Жомарт Токаев пока единственный глава центральноазиатского государства, с кем переговорил по телефону 47-й президент США.

«Значение Казахстана может определяться в качестве некоего заинтересованного посредника в отношениях Москвы и Вашингтона. Надо учитывать и огромные сырьевые запасы Казахстана. Впрочем, как и Узбекистана. Они могут быть интересны Штатам. Что касается Кыргызстана, то пока трудно найти точку очевидного интереса к нему со стороны США. Если, конечно, исключить значительный объем торговли, идущий через кыргызско-китайскую границу», — сказал эксперт.

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Но тем не менее, и аналитик этот аспект отметил, приход Трампа может сказаться благоприятен для администрации Садыра Жапарова. Нельзя исключать возможное прекращение давления Вашингтона на Бишкек с целью ограничения поставки в Россию подсанкционных товаров.

«Что касается закрытия USAID, то оно также отчасти окажется в интересах нынешней кыргызской власти. Поскольку минимизирует критику в ее адрес со стороны политических оппонентов. Такое же значение может иметь и закрытие «Радио Свобода» с ее множеством национальных сервисов, адресно работающих на страны ЦА», — заключил Аркадий Дубнов.

То, что прекращение финансирования со стороны USAID и нависшая над «Радио Свобода» и «Голос Америки» угроза ликвидации служит интересам властей КР, подтвердил и сам Садыр Жапаров.

В своем недавнем интервью агентству «Кабар» он заявил, что поддерживает президента США Дональда Трампа и руководителя DOGE (Департамент по повышению эффективности американского правительства) Илона Маска в вопросах закрытия USAID и вышеуказанных медиапроектов.

От противного

С точкой зрения, что Центральной Азии придется выстраивать свои отношения с офисом Дональда Трампа исходя из «зациклинности» 47-го президента США на Китае, согласен и сотрудник научного берлинского центра «Карнеги» Темур Умаров.

Он считает, и об этом рассказал 24.kg, что эту чрезмерную сосредоточенность на Пекине страны региона ЦА могут использовать в свою пользу. Но только при условии, что достаточно продемонстрируют — они ценные партнеры, чтобы снизить китайское влияние в регионе или, шире, в Евразии.

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«Тогда, да, США при Трампе могут увеличить внимание к Центральной Азии и посмотреть на некоторые сферы, раньше пренебрегаемые. Например, импорт редкоземельных металлов. То, что Байденом было запущенно, но не дошло до масштабных инвестиций. Это может быть один из сценариев, по которому могут развиваться события», — сказал Темур Умаров.

Между тем аналитик подчеркивает — при всей молниеносности событий, наблюдаемых в Вашингтоне, надо понимать, что, все-таки, США — это достаточно институализированная, развитая демократия, и большинство организаций, там имеющихся, представляют собой многолетние, рабочие институты. У них есть институциональные интересы, алгоритмы действий, стратегические интересы в Центральной Азии.

«И они не изменятся от перемен в Белом доме. Например, Госдеп США, несмотря на то что самая верхушка его поменялась, люди на местах остаются, практически те же самые. Все послы, секретари, люди, кто занимается регионом в Вашингтоне, они продолжают работать и будут продвигать ценности, заложенные в основу этих институтов», — добавил Темур Умаров.

Поэтому ожидать каких-то глобальных перемен, способных перевернуть Центральную Азию и присутствие США в регионе, не стоит. Темур Умаров

Его казахстанский коллега по экспертному сообществу президент ОФ Eurasian Expert Council Чингиз Лепсибаев, напротив, считает, что приход Трампа повлечет за собой ряд проблем для Центральной Азии. В частности вызванных усилением антироссийских санкций.

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Так, с января заработал самый серьезный пакет ограничений, затрагивающих нефтяной сектор и строительство АЭС, что может сказаться на планах Узбекистана и Казахстана, решивших строить у себя атомные станции. «Страны Центральной Азии сильно завязаны на торговле с Россией и Китаем. Тот же Казахстан будет терять от одного до полутора процентов экономического роста из-за антироссийских санкций. Все больше центральноазиатских компаний будет попадать под индивидуальные санкции за торговлю с РФ и Китаем», — сказал Лепсибаев.

По мнению эксперта, объем новых иностранных инвестиций в целом в регион Центральной Азии будет падать. Он отметил, что это актуально для всех стран Центральной Азии. Поэтому следует укреплять внутрирегиональное сотрудничество.

P.S. Трамп делает ставку на прагматизм, иногда превращающийся в изоляционизм. Что, по мнению экспертов, означит, что для Центральной Азии интерес Америки ослабнет. Но в случае «отстранения» США на региональной арене активизируются Россия и Китай. Они усилят свое влияние, и для региона такие изменения станут вызовом.

Аналитики считают: в условиях слабого давления со стороны Вашингтона Россия, возможно, постарается укрепить свое присутствие и влияние в ЦА. И вот здесь Астане, Ташкенту, Бишкеку, Душанбе и Ашхабаду важно проявить гибкость и ловкость. Научиться балансировать между интересами крупных соседей и не допускать доминирования ни одной из сторон.