В БГК определились, чем займется новая комиссия по присоединенным территориям

Депутаты горкенеша предложили внести изменения и дополнения в постановление «Об утверждении положения о постоянных комиссиях БГК» от 2 декабря 2020 года № 163.

Поводом стало создание в горкенеше новой комиссии по вопросам совершенствования вновь присоединенных территорий к Бишкеку. Решение принято на внеочередной сессии в декабре 2024-го.

В справке-обосновании говорится, что документ разработан в целях обеспечения эффективного управления, планомерного развития и интеграции вновь присоединенных территорий к столице, а также повышения качества жизни жителей этих районов.

В проекте постановления отмечается, что комиссия:

рассматривает долгосрочные перспективы развития вновь присоединенных территорий, анализирует существующую инфраструктуру и определяет приоритетные направления модернизации в различных сферах, включая жилищно-коммунальное хозяйство, социальную область и транспорт;

рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с развитием этих территорий, организует встречи с жителями для обсуждения актуальных проблем;

проводит анализ и мониторинг социально-экономического состояния и социальных потребностей жителей;

контролирует выполнение своих решений и принятых постановлений;

осуществляет мониторинг уровня жизни населения на вновь присоединенных территориях и разрабатывает меры по его повышению;

готовит предложения по бюджету на развитие;

анализирует действующее законодательство и готовит предложения по его совершенствованию в части, касающейся развития вновь присоединенных территорий;

анализирует экономический потенциал вновь присоединенных территорий и разрабатывает меры по его развитию;

взаимодействует с другими постоянными комиссиями городского кенеша по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений мэрии Бишкека по направлениям деятельности комиссии;

проводит мониторинг и оценку принятых постановлений по вопросам развития вновь присоединенных территорий с целью выявления эффективности и результативности их действий.

Напомним, в прошлом году в Кыргызстане проведена административно-территориальная реформа. В результате площадь Бишкека увеличилась почти до 40 тысяч гектаров с 12,9 тысячи. В город вошли некоторые жилмассивы и айыльные аймаки Аламединского и Сокулукского районов Чуйской области.

В ноябре в Бишкеке и еще 32 городах, где также прошла реформа, избрали новые городские кенеши. Столичный вырос до 51 члена вместо 45.