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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Депутат Балбак Тулобаев заявил, что знает, как решить проблему смога в Бишкеке

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Балбак Тулобаев заявил, что решить вопрос о смоге кабинет министров может, сделав всего три вещи.

По его словам, нужно запретить завозить в столицу каракечинский уголь. В четырех районах города надо построить склады и завести туда казахстанское твердое топливо. Так проблема смога решится на 30-40 процентов.

Необходимо провести переговоры, например, с Азербайджаном или Ираном, чтобы в Кыргызстане вопросом газификации занималась еще одна компания, кроме «Газпрома». По словам Балбака Тулобаева, если быстрее завершить газификацию, проблема смога решится еще на 30 процентов.

Еще он заявил, что мэр должен построить метро или монорельс, потому что другого выхода у него нет. Также мэрия должна запретить въезжать в Бишкек автомобилям без катализаторов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317291/
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