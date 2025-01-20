Загрязнение воздуха промышленными предприятиями составляет лишь 1,5 процента

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев рассказал, из чего состоит смог в Бишкеке согласно результатам анализа международных организаций.

Так, на 40 процентов воздух загрязняется из-за использования угля в столице. Выхлопы старых автомобилей — 30 процентов смога, дым от ТЭЦ — 15 процентов, 13,5 процента — пыль, разносимая ветром.

Чиновник добавил, что, согласно анализу Гидрометеорологической службы, в 2024 году качество воздуха в Бишкеке улучшилось.