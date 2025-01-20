11:54
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха промышленными предприятиями составляет лишь 1,5 процента

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев рассказал, из чего состоит смог в Бишкеке согласно результатам анализа международных организаций.

Так, на 40 процентов воздух загрязняется из-за использования угля в столице. Выхлопы старых автомобилей — 30 процентов смога, дым от ТЭЦ — 15 процентов, 13,5 процента — пыль, разносимая ветром.

Чиновник добавил, что, согласно анализу Гидрометеорологической службы, в 2024 году качество воздуха в Бишкеке улучшилось.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317258/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Смога в Бишкеке стало меньше, считает глава Минприроды
Выделить землю для установки станции мониторинга качества воздуха просят мэрию
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Чиновники показали технологии борьбы со смогом
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 16 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха. В Кыргызстане нет мобильных передвижных станций контроля
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 15 января. Что показывают датчики
Как мэр Бишкека будет бороться с пробками на дорогах, интересуются депутаты
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 14 января. Столица вырвалась в пятерку лидеров
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 января. Столица вырвалась в пятерку лидеров
Популярные новости
Активы Камчи Кольбаева в&nbsp;$1&nbsp;миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ Активы Камчи Кольбаева в $1 миллиард. Что оставили семье, рассказал глава ГКНБ
Камчыбек Ташиев о&nbsp;своем решении ликвидировать вора в&nbsp;законе Камчи Кольбаева Камчыбек Ташиев о своем решении ликвидировать вора в законе Камчи Кольбаева
В&nbsp;2024 году более 23&nbsp;тысяч человек подали заявление на&nbsp;получение гражданства&nbsp;КР В 2024 году более 23 тысяч человек подали заявление на получение гражданства КР
Садыр Жапаров и&nbsp;Омурбек Бабанов покатались на&nbsp;лыжах на&nbsp;Алтае Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов покатались на лыжах на Алтае
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
20 января, понедельник
11:48
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путины...
11:43
Загрязнение воздуха промышленными предприятиями составляет лишь 1,5 процента
11:41
Бывший мэр Токмака Урмат Самаев назначен на новую должность в Джалал-Абаде
11:40
Увеличить компенсации взамен льгот афганцам и чернобыльцам предлагает Минтруда
11:27
Экспорт серебра в Китай сократился на 19 процентов — Нацстатком