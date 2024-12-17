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Власть

Камчыбек Ташиев: Вдова Чыныбая Турсунбекова хотела дать мне взятку $5 миллионов

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал о попытке подкупить его на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, супруга бывшего спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова пыталась передать ему крупную взятку через подставных людей.

«Она связалась с мошенниками, подготовив $5 миллионов для взятки. Однако сотрудники ГКНБ своевременно пресекли эту попытку. Она думала, что я беру взятки. Но это не так», — заявил он.

Напомним, экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков умер в 2020 году от коронавируса. 

В 2010 году был осуществлен рейдерский захват «Акылинвестбанка», имеющего отношение к сыну беглого президента Максиму Бакиеву. Чыныбай Турсунбеков переименовал его в Capital Bank и зарегистрировал на свою жену Нуржан Тентимишову. Известно, что сотрудники ГКНБ задержали двух его дочерей Айдай и Бегимай.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314417/
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