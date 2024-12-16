Кто возглавит Кабмин Кыргызстана?

После неожиданной отставки Акылбека Жапарова с поста председателя Кабинета министров 16 декабря в кулуарах власти активно обсуждаются возможные преемники. Пока озвучиваются четыре влиятельные фигуры.

Фото из интернета. Камчыбек Ташиев

Камчыбек Ташиев — 56-летний глава ГКНБ и заместитель председателя кабмина. Близкий соратник президента Садыра Жапарова, Ташиев известен своей жесткой позицией и опытом в силовых структурах. Его назначение может усилить контроль над безопасностью и стабильностью в стране.

Фото из интернета. Адылбек Касымалиев

Адылбек Касымалиев — 64-летний госуправленец, назначенный исполняющим обязанности главы Кабмина и руководителя администрации президента. Опытный финансист, ранее занимавший посты министра финансов и первого вице-премьера. Касымалиев — земляк президента Садыра Жапарова, что может увеличить его шансы на утверждение в качестве постоянного премьера.

Фото из интернета. Бакыт Торобаев

Бакыт Торобаев — 51-летний заместитель главы кабмина и по совместительству министр сельского хозяйства. Уроженец Жалал-Абада. Разговоры о том, что Торобаев может возглавить Кабмин, ходят давно. Однако, учитывая сложившуюся практику продвижения во власти, министр сельского хозяйства никогда прежде не поднимался до должности премьер-министра, то есть не шел на повышение.

Фото из интернета. Омурбек Бабанов

Омурбек Бабанов — 54-летний бывший премьер-министр. Недавние встречи с президентом Садыром Жапаровым вызывают слухи о его возможном возвращении к руководству Кабмином. Бабанов обладает значительным политическим опытом и может стать неожиданным, но стратегически обоснованным выбором.

Фото из интернета. Акылбек Жапаров

Тем временем Акылбек Жапаров, который был 33-м по счету главой кабмина Кыргызстана, возможно, продолжит свою карьеру в дипломатии. По неподтвержденным данным, он еще в начале осени получил агреман и может быть назначен послом Кыргызстана в США.