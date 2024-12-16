13:07
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Власть

Кто возглавит Кабмин Кыргызстана?

После неожиданной отставки Акылбека Жапарова с поста председателя Кабинета министров 16 декабря в кулуарах власти активно обсуждаются возможные преемники. Пока озвучиваются четыре влиятельные фигуры.

из интернета
Фото из интернета. Камчыбек Ташиев

Камчыбек Ташиев — 56-летний глава ГКНБ и заместитель председателя кабмина. Близкий соратник президента Садыра Жапарова, Ташиев известен своей жесткой позицией и опытом в силовых структурах. Его назначение может усилить контроль над безопасностью и стабильностью в стране.

из интернета
Фото из интернета. Адылбек Касымалиев

Адылбек Касымалиев — 64-летний госуправленец, назначенный исполняющим обязанности главы Кабмина и руководителя администрации президента. Опытный финансист, ранее занимавший посты министра финансов и первого вице-премьера. Касымалиев — земляк президента Садыра Жапарова, что может увеличить его шансы на утверждение в качестве постоянного премьера.

из интернета
Фото из интернета. Бакыт Торобаев

Бакыт Торобаев — 51-летний заместитель главы кабмина и по совместительству министр сельского хозяйства. Уроженец Жалал-Абада. Разговоры о том, что Торобаев может возглавить Кабмин, ходят давно. Однако, учитывая сложившуюся практику продвижения во власти, министр сельского хозяйства никогда прежде не поднимался до должности премьер-министра, то есть не шел на повышение.

из интернета
Фото из интернета. Омурбек Бабанов

Омурбек Бабанов — 54-летний бывший премьер-министр. Недавние встречи с президентом Садыром Жапаровым вызывают слухи о его возможном возвращении к руководству Кабмином. Бабанов обладает значительным политическим опытом и может стать неожиданным, но стратегически обоснованным выбором.

из интернета
Фото из интернета. Акылбек Жапаров

Тем временем Акылбек Жапаров, который был 33-м по счету главой кабмина Кыргызстана, возможно, продолжит свою карьеру в дипломатии. По неподтвержденным данным, он еще в начале осени получил агреман и может быть назначен послом Кыргызстана в США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314315/
просмотров: 827
Версия для печати
Материалы по теме
Данияр Амангельдиев назначен и. о. первого заместителя председателя кабмина
Кандидатура Адылбека Касымалиева направлена в Жогорку Кенеш для утверждения
Адылбек Касымалиев временно возглавит кабмин и администрацию президента
Большинство кыргызстанцев уверены в правильности курса страны — данные WB
Кабинет министров утвердил ставки утилизационного сбора в Кыргызстане
Темп роста ВВП Кыргызстана за 11 месяцев 2024 года составил 9 процентов
Бакыт Торобаев проверил готовность предприятий Оша к отопительному сезону
Бакыт Акжолтоев стал замглавы Госагентства по регистрации транспорта
За неполные три года чистая прибыль «Кумтора» превысила $1,77 миллиарда
Акылбек Жапаров обсудил с ректорами вузов успехи в рейтинге QS Asia 2025
Популярные новости
Предприниматели на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; не&nbsp;могут продать свои контейнеры&nbsp;&mdash; депутат Предприниматели на рынке «Дордой» не могут продать свои контейнеры — депутат
В&nbsp;ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию В ближайшие два года Камчыбек Ташиев намерен полностью ликвидировать коррупцию
Депутат ЖК&nbsp;просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в&nbsp;ислам Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Исхак Масалиев призвал не&nbsp;заставлять пожилых осваивать цифровые технологии Исхак Масалиев призвал не заставлять пожилых осваивать цифровые технологии
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;, &laquo;Кыргыз почтасы&raquo; и&nbsp;Postmost GmbH создают совместный маркетплейс «Элдик Банк», «Кыргыз почтасы» и Postmost GmbH создают совместный маркетплейс
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
16 декабря, понедельник
13:01
Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту гла...
12:51
Хоккеисты из Кыргызстана стали вторыми на чемпионате мира в третьем дивизионе
12:33
Спецслужбы задержали основателя и владельца Gergert Sport
12:21
Сергей Пучков из Украины стал главным тренером молодежной сборной КР по футболу
12:19
Он остается с президентом. Эдиль Байсалов об отставке главы кабмина