21:40
USD 86.80
EUR 91.22
RUB 0.82
Власть

Как Кыргызстан строит школу в Азербайджане: дар братскому народу

Посол Кыргызской Республики в Азербайджане Максат Мамытканов сегодня, 12 декабря, совершил рабочую поездку в Агдамский район. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В селе Хыдырлы дипломат ознакомился с завершающим этапом строительства общеобразовательной школы, которая возводится Кыргызстаном в дар народу Азербайджана. Ожидается, что возведение будет завершено до конца января 2025 года.

Также Максат Мамытканов встретился со специальным представителем президента Азербайджана по Агдамскому району Эмином Гусейновым. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах для укрепления дружеских отношений между странами.

В этот же день посол посетил Кяльбаджарский район и осмотрел ферму, на которой содержатся яки, подаренные главой государства Садыром Жапаровым. Поголовье яков увеличилось до 205 единиц.

Отметим, в Бишкеке в 2022-м построена школа на средства Азербайджанской Республики на 550 ученических мест. Площадь учебного заведения — 2 тысячи 31 квадратный метр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314030/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат просит обучать детей с синдромом Дауна в общеобразовательных школах
В Аксыйском районе при строительстве школы присвоили более 7 миллионов сомов
Жогорку Кенеш принял законопроект, запрещающий сбор денег в школах
В селе Падек школу построили некачественно: возбуждено уголовное дело
Премия МПА СНГ имени Чингиза Айтматова вручена Мехрибан Заур гызы Алекперзаде
В Узгене взорвался школьный котел. Пострадал охранник
Школу в селе Жоон-Добо незаконно продали частнику, здание вернули государству
В Базар-Коргоне школьник покончил с собой из-за дедовщины — депутат
Имя Садыра Жапарова предложили присвоить школе в селе Жаны-Барак
В жилмассиве Бишкека должны были построить школу, но участок продали частникам
Популярные новости
В&nbsp;МВД Кыргызстана решили бороться с&nbsp;ОПГ превентивными методами В МВД Кыргызстана решили бороться с ОПГ превентивными методами
Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в&nbsp;городе Караколе Президент Садыр Жапаров посетил обновленную войсковую часть в городе Караколе
Депутат ЖК&nbsp;просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в&nbsp;ислам Депутат ЖК просит разрешить дааватчи обходить дома для привлечения в ислам
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с&nbsp;миграцией в&nbsp;России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с миграцией в России
Бизнес
&laquo;РЦА Ливинг&raquo; инвестирует в&nbsp;современный и&nbsp;масштабный жилой комплекс в&nbsp;Кыргызстане «РЦА Ливинг» инвестирует в современный и масштабный жилой комплекс в Кыргызстане
&laquo;Бакай Банк&raquo; признан лидером в&nbsp;трех номинациях премии Visa 2024 года «Бакай Банк» признан лидером в трех номинациях премии Visa 2024 года
А&nbsp;что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома А что, так можно было? Топ-10 полезных гаджетов для дома
&laquo;Бакай Банк&raquo; первым в&nbsp;Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold «Бакай Банк» первым в Кыргызстане запускает платежные стикеры для Visa Gold
12 декабря, четверг
21:22
Школьники США должны знать об опасности коммунизма: в Конгресс внесли проект Школьники США должны знать об опасности коммунизма: в К...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 декабря: днем немного потеплеет
20:50
Как Кыргызстан строит школу в Азербайджане: дар братскому народу
20:35
Совет глав правительств СНГ в Москве: подписанные документы и решения
20:15
Акылбек Жапаров: Трудовые мигранты не должны страдать от несправедливости