Как Кыргызстан строит школу в Азербайджане: дар братскому народу

Посол Кыргызской Республики в Азербайджане Максат Мамытканов сегодня, 12 декабря, совершил рабочую поездку в Агдамский район. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В селе Хыдырлы дипломат ознакомился с завершающим этапом строительства общеобразовательной школы, которая возводится Кыргызстаном в дар народу Азербайджана. Ожидается, что возведение будет завершено до конца января 2025 года.

Также Максат Мамытканов встретился со специальным представителем президента Азербайджана по Агдамскому району Эмином Гусейновым. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах для укрепления дружеских отношений между странами.

В этот же день посол посетил Кяльбаджарский район и осмотрел ферму, на которой содержатся яки, подаренные главой государства Садыром Жапаровым. Поголовье яков увеличилось до 205 единиц.

Отметим, в Бишкеке в 2022-м построена школа на средства Азербайджанской Республики на 550 ученических мест. Площадь учебного заведения — 2 тысячи 31 квадратный метр.