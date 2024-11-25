Посол России: При строгом соблюдении законов проблем у мигрантов в РФ не будет

Если граждане Кыргызстана будут строго соблюдать законы в России, проблем у них не будет. Об этом на встрече с журналистами сообщил посол РФ в КР Сергей Вакунов.

Он напомнил, что Кыргызстан и Россия являются членами ЕАЭС. И поэтому у кыргызстанцев есть ряд преференций: не надо получать патент, не надо получать разрешение на въезд в РФ, сдавать экзамен на знание русского языка и другое.

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«Без регистрации кыргызстанцы могут находиться в России в течение 30 дней. Если больше этого срока, то гражданину КР фактически дается 90 дней, чтобы заключить трудовой договор, но тогда надо зарегистрироваться в первые 30 дней, пройти медосвидетельствование, дактилоскопию. Если трудовой договор заканчивается, есть 15 суток, чтобы его продлить», — сказал дипломат.

По его словам, действия и ответственность в вопросах мигрантов должны быть совместными.

«Потому что это вопрос очень сложный и важный как для Кыргызстана, так и России. Трудовые мигранты ежегодно переводят семьям в КР около $2,5 миллиарда в год. Это огромная поддержка. Для РФ это тоже очень важно, так как развитие экономики требует привлечения квалифицированных рабочих рук, обладающих определенной компетенцией», — заметил Сергей Вакунов.

Он подчеркнул, что новации в области миграционного права в России в первую очередь направлены на нелегальную миграцию. И ответственность несут не только мигранты, но и, например, граждане РФ за организацию нелегальной миграции.

«Самое главное — знать и понимать, что, находясь на территории России, мигранты должны соблюдать, как и граждане РФ, закон. Строгое соблюдение законов обеспечивает то, что никаких проблем у граждан Кыргызстана в России не будет», — подытожил посол.

Напомним, в России ужесточают миграционную политику. Например, президент РФ ранее подписал федеральный закон о лишении свободы до 15 лет за организацию незаконной миграции.