22:31
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

Скоро вы не узнаете Нарын. Глава кабмина о развитии области

На заседании парламента председатель кабинета министров Акылбек Жапаров рассказал, что Баткенская и Нарынская области отстали от развития. Сейчас государством проводится работа по улучшению инфраструктуры этих регионов.

Депутат Мирлан Самыйкожо попросил особо уделить внимание Джумгальскому и Акталинскому районам.

По словам Акылбека Жапарова, для развития Нарынской области в следующем году выделят миллиард сомов.

«Эти деньги не уйдут на воздух. В ближайшее время вы можете не узнать Нарын. Построят два моста. Есть программы развития области. Они включают в себя Кочкорский, Джумгальский, Ат-Башинский, Ак-Талинский районы. Мы продвинем регион. Как мы помогали Баткену в последние три года, так же в дальнейшем будем помогать Нарыну», — сказал Акылбек Жапаров.

Мирлан Самыйкожо попросил построить детские сады в селе Чаек и центре Джумгальского района и открыть центр гемодиализа в Кочкоре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311163/
просмотров: 3258
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбеку Жапарову дали задание уравнять зарплаты врачей и депутатов
Акылбек Жапаров биринчи этапта энелик капиталды кимдер ала турганын айтты
Акылбек Жапаров рассказал в парламенте, собирается ли он уйти в отставку
Акылбек Жапаров рассказал, кто получит материнский капитал на первом этапе
В Кыргызстане откатов нет, есть закатывание в асфальт. Глава кабмина о коррупции
2024-жылдын тогуз айында экспорттун көлөмү 8,4 пайызга өстү
Дастан Бекешев: В Америке есть OpenAI, у нас есть Акылбек Усенбекович
До 1 декабря закроем вакансии директоров школ и детсадов — Акылбек Жапаров
На строительство города Асмана привлекли $480 миллионов
Акылбек Жапаров: «2024-жылы ИДПнын өсүшү 9,2 пайыз деп пландалууда»
Популярные новости
В&nbsp;инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава
Патента не&nbsp;будет. Операторы такси будут уплачивать налог за&nbsp;каждый заказ Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
Сына депутата не&nbsp;взяли в&nbsp;школу Бишкека. В&nbsp;Минобразования разбираются Сына депутата не взяли в школу Бишкека. В Минобразования разбираются
Вас нужно бить по&nbsp;голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс Вас нужно бить по голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и усл...
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет
20:57
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО