Скоро вы не узнаете Нарын. Глава кабмина о развитии области

На заседании парламента председатель кабинета министров Акылбек Жапаров рассказал, что Баткенская и Нарынская области отстали от развития. Сейчас государством проводится работа по улучшению инфраструктуры этих регионов.

Депутат Мирлан Самыйкожо попросил особо уделить внимание Джумгальскому и Акталинскому районам.

По словам Акылбека Жапарова, для развития Нарынской области в следующем году выделят миллиард сомов.

«Эти деньги не уйдут на воздух. В ближайшее время вы можете не узнать Нарын. Построят два моста. Есть программы развития области. Они включают в себя Кочкорский, Джумгальский, Ат-Башинский, Ак-Талинский районы. Мы продвинем регион. Как мы помогали Баткену в последние три года, так же в дальнейшем будем помогать Нарыну», — сказал Акылбек Жапаров.

Мирлан Самыйкожо попросил построить детские сады в селе Чаек и центре Джумгальского района и открыть центр гемодиализа в Кочкоре.