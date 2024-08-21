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Власть
Сюжет: Территориальная реформа

Выборы в городские кенеши Кыргызстана пройдут по партийной системе

Выборы в городские кенеши пройдут по партийной системе. Об этом напомнили представители ЦИК на совещании в мэрии Бишкека.

Обсуждены задачи по реализации законов в рамках административно-территориальной реформы (далее АТР) с учетом предстоящих выборов городского кенеша.

Как отметили в Центризбиркоме, 20 августа опубликован Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в рамках АТР». После его вступления в силу и в связи с изменением границ административно-территориальных единиц общим изменением административно-территориальной структуры местные кенеши подлежат роспуску.

Роспуск кенешей предполагается в сентябре, а выборы депутатов местных кенешей могут назначить на 17 ноября.

По всей стране законом предусмотрены укрупнение городов и объединение айыльных аймаков. В результате предусмотренных изменений вместо 484 административно-территориальных единиц сформированы 268 — 33 города и 235 айыльных аймаков.

Из 33 городов укрупнение по документу осуществили в 14. Из них в двух городах республиканского значения — Бишкеке и Оше, семи областного и пяти районного.

В ЦИК напомнили, что 2 августа президент подписал поправки в Закон «О выборах депутатов местных кенешей».

Документом не предусмотрено изменение порядка проведения выборов: городские кенеши по-прежнему избирают по партийным спискам.

Вместе с тем закон снизил на выборах в городские кенеши избирательный порог для политических партий с 7 до 5 процентов и уменьшил число кандидатов от политорганизации до количества мандатов в кенеше (ранее было в 1,5 раза больше).

«Важным нововведением стало расширение механизмов реализации активного избирательного права лиц с инвалидностью. Теперь политические партии обязаны включать не менее одного претендента с инвалидностью при формировании списка кандидатов от политорганизаций в городские кенеши», — сообщили в Центризбиркоме.

Численность населения до АТР в Бишкеке составляла 1 миллион 74 тысячи 75 человек, после — 1 миллион 294 тысячи 785. Численность избирателей (18 лет и старше) — 419 тысяч 901 и 622 тысячи 749.

Численный состав Бишкекского городского кенеша остался прежним — 45 депутатов.

В ЦИК напомнили, что в результате АТР количество избирательных участков выросло с 228 до 267.

Отметим, ранее депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предложил увеличить число нардепов в местных кенешах. Он рекомендует внести поправки в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Ранее глава государства подписал Закон «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов», которым предусмотрены укрупнение административно-территориальных единиц в Кыргызстане и утверждение их административных границ. В целом утверждаются административные границы 235 объединенных айыльных аймаков и 33 городов республиканского, областного и районного значения. В результате административно-территориальной реформы площадь Бишкека увеличилась с 12,9 тысячи до 38,6 тысячи гектаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302637/
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