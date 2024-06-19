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Власть

Счетная палата направила в правоохранительные органы 107 материалов

По итогу аудиторских проверок Счетная палата направила в правоохранительные органы 107 материалов, но только по 28 возбуждено уголовное дело. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Алмазбек Акматов.

Депутаты рассматривают отчет председателя СП КР о работе ведомства за 2023-й.

По результатам аудиторских мероприятий, проведенных в отчетном году, Счетная палата направила в правоохранительные органы 107 материалов на 3,6 миллиарда сомов. Из них:

— в прокуратуру — 74 материала;

— в ГКНБ — 29;

— в МВД — 4.

По результатам расследований по 28 материалам возбудили уголовное дело, из них 6 направили в суд, 12 прекратили, 3 приостановили, а по 7 продолжают следственные действия.

По 18 материалам отказано в возбуждении уголовного дела. Еще по 11 вынесен акт прокурорского реагирования и возмещена сумма ущерба.
Ссылка: https://24.kg/vlast/297027/
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