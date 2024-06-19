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Власть

Депутат Кубанычбек Самаков просит запретить экспорт мяса в Иран

На заседании Жогорку Кенеша депутат Кубанычбек Самаков попросил запретить экспорт мяса в Иран.

Народные избранники рассматривают ратификацию соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Исламской Республикой Иран.

Кубанычбек Самаков считает, что если разрешить Ирану вывозить мясо из страны, то на местном рынке стоимость продукта может вырасти. В связи с этим он предложил исключить из проекта закона пункт, разрешающий экспорт мяса крупного и мелкого рогатого скота.

Заместитель министра экономики Чоро Сейитов ответил, что сделать это невозможно.

«Если на внутреннем рынке будет дефицит мяса, введем временный запрет на экспорт», — сказал Чоро Сейитов.

Депутат ответил, что в стране уже дефицит мяса, так как сейчас стоимость килограмма 600-700 сомов.

«Если бы мяса было много, то и цена была бы ниже. Вместо того чтобы снизить стоимость, мы создаем условия для его удорожания. Теперь придут два бизнесмена из Ирана и на самолете всех овец вывезут. Минсельхоз, почему вы поддерживаете это соглашение? Вы же пытаетесь развить эти кластеры, но создаете условия для их экспорта», — сказал Кубанычбек Самаков.

Чиновники оставили без ответа вопрос нардепа.

Рассмотрев вопрос, депутаты ратифицировали соглашение во втором чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296983/
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