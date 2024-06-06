Об ухудшении состояния президента США Джо Байдена пишут американские СМИ

Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, иногда он не может вести встречи и забывает детали собственной политики. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, которая ссылается на более чем 45 источников, близких к главе Белого дома.

Как пишет издание, когда в январе Джо Байден встречался с лидерами Конгресса, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины, он, по словам источников, периодически говорил так тихо, что участники совещания его едва слышали. Лидер Соединенных Штатов зачитывал с листа «очевидные выводы», делал длительные паузы и иногда надолго закрывал глаза — так, что присутствующие задавались вопросом, не уснул ли он, говорится в статье.

В феврале во время личной беседы со спикером палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном Джо Байден, вероятно, забыл детали собственной политики, рассказали шесть знакомых с ситуацией источников.

Газета отмечает, что на протяжении большей части карьеры американский президент «пользовался репутацией искусного переговорщика» и эксперта в области юриспруденции, однако за последний год эта репутация ослабла. При этом среди более чем 45 политиков, опрошенных изданием, чаще всего Джо Байдена критиковали республиканцы.

Официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал обвинения в адрес главы США «ложными и политически мотивированными», заметив, что у него острый ум и ясное сознание.