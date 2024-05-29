Закон о запрете разработки тория и урана могут признать утратившим силу

Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект о признании утратившим силу Закона «О запрете деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР».

Принятый в 2019 году законопроект о запрете разработки урановых и ториевых месторождений направлен на защиту здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, а также на установление радиационной и экологической безопасности.

В справке-обосновании к принимаемому сейчас законопроекту о признании его утратившим силу говорится, что на момент разработки и принятия документа инициатор не мог предвидеть наступление негативных экономических последствий пандемии COVID-19, а также введения масштабных финансовых санкций против России.

«По данным Международного валютного фонда, экономика Кыргызстана в числе наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19. Объем производства в Кыргызстане в 2020 году снизился более чем на 8 процентов. Туризм в Кыргызстане сократился почти на 80 процентов. Транспортная, торговая и строительная отрасли экономики также понесли тяжелый урон вовремя пандемии. Она также способствовала резкому снижению доходов населения и росту безработицы. В 2020 году экономика Кыргызстана продолжала существенно зависеть от добычи и экспорта золота», — говорится в документе.

Также решение о разрешении разведки и разработки урана и тория аргументируется ростом инфляции с 3 до 10 процентов, падением ВВП на более 8 процентов, существенным дефицитом бюджета, снижением товарооборота и девальвацией сома.

В справке-обосновании говорится, что в виду тяжелых экономических последствий событий 2020-2023 годов экономике Кыргызстана крайне необходимы иные источники дохода. При условии строгого соблюдения экологических норм и стандартов при осуществлении деятельности по добыче урана и тория экспорт полезных ископаемых имеют потенциал стать важными составляющими экономики Кыргызстана.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Турганбаев заявил, что признание закона о запрете на разведку и разработку урана и тория не значит, что Кыргызстан собирается добывать их.

«Чтобы добыча урана была рентабельной, нужно чтобы в месторождении было 40-50 тонн. В Кыргызстане таких запасов нет. В 83 местах есть рудопроявления от 0,01 до 0,08 процента в разных участках. Наша цель не уран, а сопутствующие металлы», — сказал министр.

Он пояснил депутатам, что кабмин намерен добывать титаномагнит. А сопутствующие уран и торий, чтобы не было вреда экологии, тоже будут извлечены, затем на Кара-Балтинском комбинате торий будет отделен и оставлен на хранение, а уран, если у других государств будет спрос, продадут.

«Уран нам не нужен. У нас нет возможности обогащать его», — добавил министр.

Депутат Исхак Масалиев отметил, что если кабмин намерен добывать титаномагнит, то признавать утратившим силу законопроект о запрете на разведку и разработку урана и тория смысла нет. Ведь на добычу титаномагнита запрета нет.

Депутат напомнил, что прежде чем добывать уран в Кадамжае, Айдаркене и других местах, всегда давались обещания, что не будет вреда здоровью населения, но тем не менее по сей день Кыргызстан не может избавиться от вредных отходов производства.

Депутат заявил, что против законопроекта и призвал коллег пока не давать разрешения на разведку и разработку урана и тория. Несмотря на это, депутаты приняли законопроект в первом чтении.