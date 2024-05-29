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Власть

Владимир Путин: Центральная Азия не стала слепо выполнять указания из-за океана

Отсутствие суверенитета в стране наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан, сообщило РИА Новости.

Глава России добавил, что страна должна быть суверенной даже в социально-экономическом плане, иначе на государство всегда будут давить и подчинять его интересы своим.

«Мы знаем, что оказывалось давление на регион Центральной Азии, но я пока не вижу, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указы из-за океана. Они, конечно, совершают — американцы и европейцы — определенные действия, которые наносят ущерб нашим партнерам. Но в конечном итоге это тоже суверенный выбор любой страны: как выстраивать свою политику, бороться за суверенитет или нет, представляет суверенитет определенную ценность или нет. На мой взгляд — представляет. Потому что, если страна хочет быть успешной, она должна быть суверенной, даже в социально-экономическом плане. Иначе всегда будут давить и подчинять интересы другого государства своим интересам, зарубежными... Мы это видим, ничего хорошего в этом нет. Это наносит ущерб и международной безопасности, и мировой экономике», — заявил Владимир Путин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295259/
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