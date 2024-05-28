Группа учителей попала в ДТП. Пострадавшие до сих пор не получили компенсацию

Депутат Гуля Кожокулова на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту сообщила, что группа учителей попала в страшное ДТП. Один из преподавателей скончался.

По словам нардепа, авария произошла в Токтогульском районе.

«Решен ли вопрос компенсации? Они ехали с семинара. Вы проконтролировали этот вопрос?» — спросила Гуля Кожокулова.

Директор службы по контролю и надзору трудового законодательства Чолпонкул Мадияров ответил, что несчастный случай расследован, составлен акт. «Пока еще компенсация не выплачена, потому что этот вопрос решает Минобразования», — отметил он.

«Ну вы должны проконтролировать этот вопрос, год прошел. Ваша инспекция, которая должна защищать трудовые права наших граждан, должна в полной мере работать, чтобы таких фактов не было. Люди годами вынуждены ждать компенсацию», — возмутилась Гуля Кожокулова.

По словам Чолпонкула Мадиярова, инспекция расследует дело 15 дней. Выносится заключение.

«Ведется работа. Минфин выделяет средства», — сказал он.

Напомним, в апреле 2023-го в Токтогульском районе на дороге Токтогул — Толук группа учителей попала в аварию. Одна из них погибла. Педагоги возвращались после участия в конкурсе «Учитель года».



