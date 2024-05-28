Госстрой обяжут разработать типовые проекты для двухэтажных домов

Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ обяжут разработать и предоставлять гражданам типовые проекты двухэтажных домов. Соответствующий законопроект принят парламентским комитетом по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По словам автора документа депутата Нуржигита Кадырбекова, желающим строить одноэтажные дома Госстрой предоставляет множество типовых проектов, а для двух и трехэтажных домов таких нет.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что граждане в основном строят двухэтажные дома.