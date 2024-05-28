12:37
USD 87.91
EUR 95.39
RUB 0.99
Власть

Госстрой обяжут разработать типовые проекты для двухэтажных домов

Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ обяжут разработать и предоставлять гражданам типовые проекты двухэтажных домов. Соответствующий законопроект принят парламентским комитетом по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По словам автора документа депутата Нуржигита Кадырбекова, желающим строить одноэтажные дома Госстрой предоставляет множество типовых проектов, а для двух и трехэтажных домов таких нет.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что граждане в основном строят двухэтажные дома.   
Ссылка: https://24.kg/vlast/295187/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Стройкомпанию в Ошской области оштрафовали на 200 тысяч сомов
В Таласской области снесли строящуюся школу из-за отклонений от проекта
В Иссык-Ате снесли фундамент спортзала. Не сейсмостойкий
Депутат объяснил замдиректора Госстроя, для чего делается топосъемка
Стройкомпаниям дали срок обезопасить свои объекты до 1 мая 2024 года
Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в выводе $1,5 миллиона
Госстрой выявил нарушения в строительстве коттеджного городка на Иссык-Куле
Замглавы Госстроя обещал уйти с должности, если не объявит тендер — депутат
Депутаты возмущены отсутствием в Жогорку Кенеше главы Госстроя и его замов
Госстрой разработал новые нормы сейсмостойкого строительства
Популярные новости
Садыр Жапаров пообедал с&nbsp;учениками президентского лицея &laquo;Акылман&raquo; Садыр Жапаров пообедал с учениками президентского лицея «Акылман»
Президент Украины дал интервью журналистам из&nbsp;Центральной Азии Президент Украины дал интервью журналистам из Центральной Азии
Путин готов заморозить войну в&nbsp;Украине на&nbsp;нынешней линии фронта Путин готов заморозить войну в Украине на нынешней линии фронта
О&nbsp;войне, мире, легитимности. Интервью президента Украины журналистам из&nbsp;ЦА О войне, мире, легитимности. Интервью президента Украины журналистам из ЦА
Бизнес
MegaKassa от&nbsp;MEGA доступна на&nbsp;IOS MegaKassa от MEGA доступна на IOS
Преимущества виртуальной карты &laquo;Сапарыбыз бир&raquo; от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo; Преимущества виртуальной карты «Сапарыбыз бир» от «Газпромнефть»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
28 мая, вторник
12:23
Госстрой обяжут разработать типовые проекты для двухэтажных домов Госстрой обяжут разработать типовые проекты для двухэта...
12:00
Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у вас увеличится
11:59
В селе Восток иностранец прятал наркотики. Милиция задержала закладчика
11:53
Ремонт отрезка улицы Байтика Баатыра в Бишкеке завершится до 28 июля
11:45
В Бишкеке для наблюдения за обвиняемыми им будут надевать электронные браслеты