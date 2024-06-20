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Общество

Как будет выглядеть закусочная «Апамдын каттамасы». Госстрой показал эскизы

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров разработало эскизы знаменитых точек общепита по дороге на Иссык-Куль «Апамдын каттамасы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, с владельцами объектов общепита на 110-м километре дороги Бишкек — Балыкчи — Нарын — Торугарт проведены разъяснительные работы по упорядочиванию фасада зданий.

Кеминским районным управлением по градостроительству и архитектуре Чуйской области разработаны эскизные проекты зданий. Согласно ему, пять объектов подлежат сносу, на их месте построят новые.

Отметим, ранее на заседании парламента замминистра транспорта и коммуникаций Ырысбека Бариева сообщил, что владельцам точки «Апамдын каттамасы» выдадут участки у въезда в село Чолок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297122/
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