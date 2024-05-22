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Власть

Главы МИД Кыргызстана и Пакистана провели переговоры. Что обсуждали

На пути из Астаны в Исламабад заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар сделал короткую остановку в Бишкеке, где встретился с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

пресс-службы МИД Кыргызстана
Фото пресс-службы МИД Кыргызстана

Стороны обсудили основные направления и приоритеты кыргызско-пакистанских отношений. Отметили, что очень важно и далее укреплять политический диалог. Согласились — необходимо повысить динамику взаимных визитов на высшем и высоком уровнях. Министр Жээнбек Кулубаев отметил, что развивать сотрудничество в сфере энергетики и сотрудничать активнее, что поспособствует запуску субрегионального энергетического проекта «САSA-1000». Это позволит диверсифицировать взаимную
торговлю.

Министры говорили о развитии новых транзитных путей, что поможет укрепить региональную взаимосвязанность экономик между странами Центральной и Южной Азии.

Продолжается работа по расширению возможностей регионального транспортного коридора Пакистан — Китай — Кыргызстан — Казахстан.

Чтобы ускорить процесс, стороны договорились провести в ближайшее время очередные политические консультации между МИД Кыргызстана и Пакистана.

Что касается пакистанских студентов в Кыргызстане, то Жээнбек Кулубаев заверил — правоохранительные органы страны делают все, чтобы обеспечить их безопасность.

«Добровольные общественные организации при вузах проводят мероприятия по укреплению дружеских отношений между молодежью двух стран. По инциденту 13 мая проводится тщательное расследование. Все виновные понесут наказание», — заверил своего пакистанского коллегу Жээнбек Кулубаев.

Исхак Дар поблагодарил за оперативное урегулирование ситуации и добавил — Кыргызстан и Пакистан продолжает конструктивный диалог по всем направлениям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294626/
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