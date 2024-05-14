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Власть

Энергетикам повысили зарплату на 10 процентов — Таалайбек Ибраев

На заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Кундузбек Сулайманов попросил главу Минэнерго Таалайбека Ибраева повысить зарплату сотрудникам энергосектора.

Нардеп отметил, что к нему поступает очень много обращений по этому вопросу.

Министр ответил, что с 1 мая увеличили зарплату энергетиков на 10 процентов, и добавил, что последние три года на энергетический сектор выделили 205 единиц транспорта.

«Снижение импорта также является нашим приоритетным направлением. Знаете, каждый год мы закупаем уголь на $35 миллионов, это около 600 тысяч тонн. В этом году инвесторы начали добывать уголь на месторождении Ак-Улак. На сегодня 10 тысяч тонн завезли на ТЭЦ. Если он пройдет лабораторные проверки, то от 150 до 180 тонн, с $8 миллионов до $12 миллионов сократим импорт», — сказал Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293937/
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