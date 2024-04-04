Генеральная прокуратура построит дом для социальных работников в Бишкеке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев поинтересовался у главы кабмина, сколько домов будет построено по госипотеке.

Акылбек Жапаров ответил, что в бюджете определяли 2 миллиарда сомов для ГИК. Но в этом году президент поставил задачу найти 10 миллиардов сомов. По его словам, в настоящее время ищут источники финансирования.

«Сегодня готовы дома на улице Скрябина в Бишкеке. Генпрокуратура строит один больший дом. Половину квартир выделят соцработникам», — отметил глава кабмина.

По словам Дастана Бекешева, ранее сообщалось, что Госипотечная компания построит 7 тысяч квартир в столице.

Отметим, в середине марта глава государства Садыр Жапаров подписал Указ «О передаче функции по реализации полномочий кабинета министров по выступлению в качестве акционера в ОАО «Государственная ипотечная компания». Этим документом и предписано передать акции компании в ведение управделами президента.