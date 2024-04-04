14:27
USD 89.35
EUR 96.24
RUB 0.97
Власть

Генеральная прокуратура построит дом для социальных работников в Бишкеке

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев поинтересовался у главы кабмина, сколько домов будет построено по госипотеке.

Акылбек Жапаров ответил, что в бюджете определяли 2 миллиарда сомов для ГИК. Но в этом году президент поставил задачу найти 10 миллиардов сомов. По его словам, в настоящее время ищут источники финансирования.

«Сегодня готовы дома на улице Скрябина в Бишкеке. Генпрокуратура строит один больший дом. Половину квартир выделят соцработникам», — отметил глава кабмина.

По словам Дастана Бекешева, ранее сообщалось, что Госипотечная компания построит 7 тысяч квартир в столице.

Отметим, в середине марта глава государства Садыр Жапаров подписал Указ «О передаче функции по реализации полномочий кабинета министров по выступлению в качестве акционера в ОАО «Государственная ипотечная компания». Этим документом и предписано передать акции компании в ведение управделами президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290738/
просмотров: 430
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону
ВВП Кыргызстана достиг 248 миллиардов сомов по итогам первого квартала 2024 года
Единственным владельцем акций ГИК стало управделами президента
В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объектов — глава кабмина
Вода и зеленая энергетика должны объединить Центральную Азию — Акылбек Жапаров
Парламентариев не зовут на торжественные открытия объектов — Акылбек Тумонбаев
Акылбек Жапаров с директором АБР обсудил проект ГЭС «Камбар-Ата-1»
Дан старт строительству экотехнологического завода в Бишкеке
#Простофакты. Акылбек Жапаров о расходах бюджета на новый борт № 1
В Нарыне строят ГЭС «Куланак». Акылбек Жапаров проверил ход работ
Популярные новости
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
В&nbsp;Кыргызстане запустят 16&nbsp;крупных инфраструктурных объектов&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объектов — глава кабмина
Закон об&nbsp;иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не&nbsp;будет Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет
Депутаты требуют рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности Депутаты требуют рассмотреть соответствие главы Минздрава занимаемой должности
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
4 апреля, четверг
14:26
В Бишкеке на дороге появилась «вафельная» разметка В Бишкеке на дороге появилась «вафельная» разметка
14:07
Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
14:01
Кыргызская комедия о взаимоотношениях с соседями выходит на большие экраны
14:00
Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
13:58
Мирлан Джекшенов назначен мэром Кара-Балты