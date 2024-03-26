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Власть

Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью завода по переработке шин

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил завод по переработке автомобильных шин в городе Токмаке, который запустило закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Целью проекта «Превращаем отходы в деньги» является создание предприятия по немецкой технологии, которое будет восстанавливать шины любого размера, снижать стоимость замены поврежденных шин и повышать эффективность работы компании «Кумтор Голд Компани» за счет создания новых источников дохода, при этом уменьшая вредное воздействие отходов пластиковых изделий.

Сейчас завод работает в тестовом режиме. Полный запуск завода запланирован на конец 2024 года. На предприятии работает около 200 человек, в час перерабатывается более 2 тонн старых шин. На реализацию проекта направлено $19.2 миллиона.

Производимая продукция будет реализовываться не только в Кыргызстане, но и экспортироваться в соседние государства.

Завод планирует производить из резиновой крошки функциональные детско-спортивные площадки. Акылбек Жапаров отметил готовность заказа таких площадок для установки в школах и парках страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289915/
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