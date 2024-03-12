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Власть

Садыр Жапаров и Бакытжан Сагинтаев обсудили препятствия в ЕАЭС

Президент Садыр Жапаров принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены актуальные темы сотрудничества в рамках членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе, а также углубление и расширение интеграции на евразийском пространстве.

Садыр Жапаров отметил, что в мае текущего года исполнится 10 лет со дня подписания Договора о ЕАЭС. За этот период достигнуты значительные результаты по всем основным направлениям деятельности.

При этом он подчеркнул отдельные положения договора, которые тяжело исполняются, а именно принцип «четырех свобод»: движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Президент акцентировал внимание на том, что на сегодня, наоборот, наблюдается усиление препятствий во взаимной торговле внутри союза. Последние семь лет о проблемах на внутреннем рынке говорил каждый из глав государств — членов ЕАЭС, но следует признать, что они не решаются.

Садыр Жапаров убежден в том, что приоритетной задачей для всех является создание полноценного экономического союза и этой цели необходимо достичь в самое ближайшее время.

Он напомнил, что в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге (Россия), прошедшего в прошлом году, обозначил ряд приоритетных задач, направленных на дальнейшее развитие ЕАЭС.

Относительно барьеров во взаимной торговле внутри ЕАЭС Бакытжан Сагинтаев проинформировал о проводимой комиссией работе в данном направлении. Он отметил, что для решения отдельных возникающих вопросов принимаются оперативные меры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288781/
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