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Власть

Кворума нет. Комитет ЖК по правопорядку вторую неделю не проводит заседания

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции вторую неделю не проводит заседания. Причина: отсутствие кворума из-за ухода одного из членов комитета, а именно депутата Искендера Матраимова. На его место пока никого не избрали.

В повестке дня сегодняшнего заседания были три вопроса. Это законопроект Марлена Маматалиева, касающийся вопросов регулирования в области обращения с отходами, проект закона кабмина по вопросам преступлений в сфере таможенного дела и проект соглашения между КР и странами Бенилюкса о реадмиссии лиц, въехавших либо пребывающих без разрешения.

Отметим, сейчас в составе комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции остались всего шесть депутатов. Это Русланбек Жакышов, Айсулуу Мамашова, Суйунбек Омурзаков, Акбокон Таштанбеков, Бакыт Тентишев и Карим Ханджеза.

Напомним, 22 февраля ЦИК досрочно прекратил полномочия депутатов Жогорку Кенеша Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева. Решение принято на основе поданных ими заявлений.

Ссылка: https://24.kg/vlast/287724/
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