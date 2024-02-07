В интервью Садыра Жапарова исправили слова о критическом мышлении

На сайте государственного информационного агентства «Кабар» исправили слова президента Садыра Жапарова о критическом мышлении. Оплошность коллег заметили журналисты Kloop.kg.

Отметим, в первом варианте интервью глава государства сказал:

Идет активная пропаганда, нацеленная на развитие критического мышления у народа. Это противоречит нашей государственности, менталитету и традициям. Из интервью Садыра Жапарова госагентству «Кабар»

Однако позже эту фразу исправили. «Они сеют смуту, пропагандируя то, что не соответствует нашему менталитету и традициям».

Отметим, что в кыргызской версии интервью президент не говорит о критическом мышлении.

Фото — скриншот. Интервью на кыргызском