12:33
USD 89.43
EUR 96.11
RUB 0.98
Власть

Закон об иноагентах. Инициативу Надиры Нарматовой сняли с повестки дня заседания

С повестки дня заседания Жогорку Кенеша сегодня сняли рассмотрение законопроекта, инициированного депутатом Надирой Нарматовой, который вводит понятие «иностранный представитель» (аналог «иноагент» в российском законодательстве).

Ранее на сайте парламента в повестке дня на 7 февраля значилось рассмотрение во втором чтении поправок в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс. Однако вопрос позже был снят, по какой причине, неизвестно.

Читайте по теме
Закон об иноагентах принят на комитете во втором чтении. Как шло обсуждение

Отметим, ранее юристы правовой клиники «Адилет» изучили редакции проекта закона «об иноагентах» — одну, которую вынесли на обсуждение в парламентском комитете, и ту, что депутаты рекомендовали к принятию во втором чтении. И пришли к выводу, что версии документа существенно отличаются.

Они также привели нормы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность не только у представителей некоммерческих организаций, но и у международных организаций.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ приняты во втором чтении.

Напомним, инициатор поправок Надира Нарматова предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи хотят ввести наказание вплоть до лишения свободы до трех лет. А за активное участие в деятельности объединений, указанное в части 1 статьи, а равно за пропаганду деяний таких организаций — до 5 лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против этой инициативы. Их также поддержала омбудсмен.

Создана петиция с требованием ввести персональные санкции и визовые ограничения для депутатов, продвигающих закон об иноагентах, и их близких родственников. Она опубликована на сайте Сhange.org.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286097/
просмотров: 1299
Версия для печати
Материалы по теме
Закон об иноагентах. В рекомендованной и принятой версиях проекта нашли различия
Закон о НКО. Документ дополнили ужесточающими положениями
Инициативы ограничить свободу являются мертворожденными, считает Эдиль Байсалов
Закон об иноагентах. Директор фонда Ханнса Зайделя рассказал, почему он не нужен
Закон об иноагентах. Кыргызстан предупредили о его влиянии на работу с донорами
Цифра дня. 80 тысяч детей питаются нормально в школах при поддержке НПО
Закон об иноагентах. Создана петиция о персональных санкциях к инициаторам
За принятием в Кыргызстане закона об иноагентах могут стоять другие страны
Закон об иноагентах. Посольства призывают к персональным санкциям к депутатам
Закон об иноагентах. Депутаты продолжают выходить из состава инициаторов
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул Авария на ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;Бишкек прибыли специалисты из&nbsp;России Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибыли специалисты из России
Акылбек Жапаров дважды за&nbsp;полтора месяца проверил снос колонии в&nbsp;Джалал-Абаде Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом Авария на ТЭЦ. Президент Туркменистана решил помочь Кыргызстану сжиженным газом
Бизнес
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
7 февраля, среда
12:00
Почему в Кыргызстане до сих пор нет 5G? Почему в Кыргызстане до сих пор нет 5G?
11:53
Авария на ТЭЦ. Депутат требует привлечь к ответу руководство теплоцентрали
11:29
Книгу президента передадут научно-исследовательским институтам и Академии наук
11:16
Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
11:06
Авария на ТЭЦ Бишкека. Все абоненты подключены к отоплению и горячей воде