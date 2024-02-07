Закон об иноагентах. Инициативу Надиры Нарматовой сняли с повестки дня заседания

С повестки дня заседания Жогорку Кенеша сегодня сняли рассмотрение законопроекта, инициированного депутатом Надирой Нарматовой, который вводит понятие «иностранный представитель» (аналог «иноагент» в российском законодательстве).
Ранее на сайте парламента в повестке дня на 7 февраля значилось рассмотрение во втором чтении поправок в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс. Однако вопрос позже был снят, по какой причине, неизвестно.
Отметим, ранее юристы правовой клиники «Адилет» изучили редакции проекта закона «об иноагентах» — одну, которую вынесли на обсуждение в парламентском комитете, и ту, что депутаты рекомендовали к принятию во втором чтении. И пришли к выводу, что версии документа существенно отличаются.
Они также привели нормы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность не только у представителей некоммерческих организаций, но и у международных организаций.
Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ приняты во втором чтении.
Напомним, инициатор поправок Надира Нарматова предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи хотят ввести наказание вплоть до лишения свободы до трех лет. А за активное участие в деятельности объединений, указанное в части 1 статьи, а равно за пропаганду деяний таких организаций — до 5 лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против этой инициативы. Их также поддержала омбудсмен.
Создана петиция с требованием ввести персональные санкции и визовые ограничения для депутатов, продвигающих закон об иноагентах, и их близких родственников. Она опубликована на сайте Сhange.org.