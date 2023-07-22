Повторные выборы. Списки голосующих в день тишины составят к сентябрю

Списки избирателей, голосующих в день тишины на повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу № 26, составят до 1 сентября. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что в этот перечень войдут находящиеся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы. А также военнослужащие срочной службы, члены их семей и проживающие в воинских частях. Их передадут в соответствующие УИК не позднее, чем за восемь дней до даты выборов.

Подать заявление с просьбой проголосовать 9 сентября можно до 7 сентября включительно.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Выдвижение претендентов завершится 10 августа. Регистрация продлится до 21 августа.

Ранее ЦИК признала результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.