Подписан закон о защите пострадавших в вооруженных конфликтах баткенцев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О социальной защите членов семей погибших и пострадавших граждан в результате событий, произошедших в апреле 2021 года в Баткенской области и сентябре 2022-го в Баткенской и Ошской областях». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 29 июня 2023 года. Им устанавливаются основные и дополнительные виды социальных гарантий для членов семей погибших и пострадавших лиц.

В частности, для детей и родителей погибших лиц, а также пострадавших, признанных лицами с инвалидностью, вследствие событий 28-30 апреля 2021-го в Баткенской области и 14-17 сентября 2022 года в Баткенской и Ошской областях, дополнительно к другим законодательно установленным социальным выплатам предусматривается дополнительное ежемесячное социальное пособие, размер которого определяется кабинетом министров.

Утром 16 сентября прошлого года сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.