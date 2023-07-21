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Власть

Подписан закон о защите пострадавших в вооруженных конфликтах баткенцев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О социальной защите членов семей погибших и пострадавших граждан в результате событий, произошедших в апреле 2021 года в Баткенской области и сентябре 2022-го в Баткенской и Ошской областях». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 29 июня 2023 года. Им устанавливаются основные и дополнительные виды социальных гарантий для членов семей погибших и пострадавших лиц.

В частности, для детей и родителей погибших лиц, а также пострадавших, признанных лицами с инвалидностью, вследствие событий 28-30 апреля 2021-го в Баткенской области и 14-17 сентября 2022 года в Баткенской и Ошской областях, дополнительно к другим законодательно установленным социальным выплатам предусматривается дополнительное ежемесячное социальное пособие, размер которого определяется кабинетом министров.

Утром 16 сентября прошлого года сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.

В апреле 2021-го конфликт произошел в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта. В кыргызских приграничных селах тогда разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойканы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/270751/
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