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Власть
Сюжеты: Давление на СМИ, Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище, Приграничные конфликты

Итоги-2022: давление на СМИ и НПО, массовые аресты, курултай. Timeline

Уходящий год кыргызстанцам запомнится очередной вооруженной агрессией Таджикистана на границе в Баткене 14-17 сентября, унесшей жизни 63 человек, массовыми арестами активистов, политиков, блогеров, беспрецедентным давлением на свободу слова и атакой на НПО-сектор.

Еще прошел первый Народный курултай. Правда, конституционный закон, регулирующий его деятельность, так и не был принят.

Тяжелым оказался 2022-й и в геополитическом плане. 24 февраля Россия начала так называемую специальную военную операцию на территории Украины.

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В июле страны Центральной Азии предприняли попытку объединиться. Но интеграция провалилась. Таджикистан и Туркменистан не стали подписывать Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Кыргызстан решил многолетнюю приграничную проблему с Узбекистаном. Урегулированы спорные вопросы, сосед получил Кемпир-Абадское водохранилище, а за нами осталось более 19 тысяч гектаров земли.

Основные политические события 2022 года в Timeline 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/vlast/253293/
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