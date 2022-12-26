Итоги-2022: давление на СМИ и НПО, массовые аресты, курултай. Timeline

Уходящий год кыргызстанцам запомнится очередной вооруженной агрессией Таджикистана на границе в Баткене 14-17 сентября, унесшей жизни 63 человек, массовыми арестами активистов, политиков, блогеров, беспрецедентным давлением на свободу слова и атакой на НПО-сектор.

Еще прошел первый Народный курултай. Правда, конституционный закон, регулирующий его деятельность, так и не был принят.

Тяжелым оказался 2022-й и в геополитическом плане. 24 февраля Россия начала так называемую специальную военную операцию на территории Украины.

В июле страны Центральной Азии предприняли попытку объединиться. Но интеграция провалилась. Таджикистан и Туркменистан не стали подписывать Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Кыргызстан решил многолетнюю приграничную проблему с Узбекистаном. Урегулированы спорные вопросы, сосед получил Кемпир-Абадское водохранилище, а за нами осталось более 19 тысяч гектаров земли.

Основные политические события 2022 года в Timeline 24.kg.