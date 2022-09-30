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Власть

В Кыргызстане административно-территориальная реформа начнется с Тюпа

Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в Facebook высказался о проведении административно-территориальной реформы.

По его словам, в соответствии с делением на муниципальном уровне в Кыргызстане имеется 32 городских и 452 сельских административно-территориальных единицы, объединяющих 1 тысячу 981 село.

Деление айыльных аймаков требует оптимизации.

«В республике функционирует 67 айыльных аймаков, состоящих только из одного села, многие из которых незначительны по численности населения. В то же время существуют айыльные аймаки, в состав которых входит от 7 и более сел, айыльных аймаков с населением в 15-20 тысяч человек — 42, более 20 тысяч человек — 45. Вопрос об административно-территориальной реформе поднимался неоднократно. Однако на деле какая-либо определенная работа в данном направлении не проводилась. Сейчас активно обсуждается реформа айыльных аймаков. На протяжении года по поручению президента ведется подготовка к административно-территориальной реформе, группа специалистов в качестве пилотного региона выбрала Иссык-Кульскую область, в частности Тюпский район. В рамках этой реформы на базе 13 айыльных аймаков Тюпского района предполагается создать пять укрупненных айыльных аймаков», — подчеркнул Эрбол Султанбаев.

Чиновник пояснил, что целями реформы являются повышение качества обслуживания населения, ответственности органов местного самоуправления, оперативности принятия решений на местах, снижение коррупционных рисков в деятельности местных властей.

«В то же время необходимо вывести айыльные аймаки из дотации и добиться их экономической самодостаточности. Небольшие дотационные айыльные аймаки зависимы от средств из центра, в результате чего они не могут вовремя принимать необходимые решения, а качество обслуживания населения оставляет желать лучшего. По итогам реформы, которая будет внедряться в следующем году в качестве пилота в Тюпском районе, бюджет айыльных аймаков планируется увеличить как минимум в два раза, а в регионах должны начать работать производственные предприятия. Для этого также увеличат средства, предусмотренные для фондов развития районов. Разрабатываются экономические основы развития, программы развития айыльных аймаков», — уточнил Эрбол Султанбаев.

Он отметил, что при реформировании айыльных аймаков учитываются все ресурсы и риски, а в основе лежит кластерный метод — программа «Одно село — один продукт». По итогам и результатам реформы, проведенной в Тюпском районе, в последующем будет осуществлена полноценная административно-территориальная реформа, которая на следующих этапах коснется районов и областей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246778/
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