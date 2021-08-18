Ситуация в Афганистане. Из Кабула эвакуировано еще 14 кыргызстанцев

Из Кабула эвакуировано еще 14 кыргызстанцев. Об этом 24.kg сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Исламской Республике Афганистан Мирослав Ниязов.

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По его словам, в эвакуации соотечественников помогло посольство Казахстана в Афганистане.

«Наши граждане уже вылетели по маршруту Кабул — Шымкент — Алматы. Был организован чартерный рейс, за что мы благодарны. Практически всех кыргызстанцев мы эвакуировали, остались два человека, но они под защитой ООН, у них есть гарантия безопасности. В целом миссия нашего посольства выполнена. Все кыргызстанцы возвращаются в добром здравии и благополучии», — сказал Мирослав Ниязов.

Отметим, ранее из Афганистана были эвакуированы девять граждан Кыргызстана.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.