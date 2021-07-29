Госстрой: В Баткене достроили 60 домов, разрушенных военными Таджикистана

В Баткене завершили строительство 60 домов, разрушенных военными Таджикистана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил статс-секретарь Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самат Борубаев.

По его словам, 15 домов сдано в эксплуатацию. «Из 140 домов 60 завершили. 15 семей зашли в свои восстановленные дома», — сообщил он.

Самат Борубаев не уточнил, в каких селах эти дома расположены. Известно, что пока строительство велось только в селе Максат Лейлекского района.

Всего в Баткенской области пострадали 11 сел, разрушены 120 домов и 84 социальных объекта, в том числе школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Общий ущерб составил 1 миллиард 300 миллионов сомов.