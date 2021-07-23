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Власть

Грозит увольнениями. Глава МВД Улан Ниязбеков жестко раскритиковал работу ГУОБДД

Министр внутренних дел Улан Ниязбеков жестко раскритиковал работу ГУОБДД и УОБДД по Чуйской области и предупредил, что за каждое пренебрежительное отношение к жизни людей нужно не только освобождать от занимаемых должностей, но и возбуждать уголовные дела на сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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По ее данным, сегодня чиновник провел оперативное совещание по принятию кардинальных мер в предотвращении дорожно-транспортных происшествий и обеспечению безопасности дорожного движения в стране.

«С сегодняшнего дня вы будете работать в три смены. Персонально закрепите дорожные участки. На въезде, выезде и в центре каждого села сотрудники должны проводить мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Весь аппарат ГУОБДД в полном составе должен выйти на дорогу. Совместно с представителями местных органов в срочном порядке организовать освещение дорог в ночное время. Ставлю перед вами задачи по вежливому отношению ко всем туристам и качественное сервисное обслуживание. Однако, если среди них будут нетрезвые водители, прошу принять меры в соответствии с законом. В срочном порядке нужно внести поправки в закон в сфере безопасности дорожного движения и по принятию строгих мер к нарушителям», — сказал министр.

Он также пригрозил увольнениями, если за короткий срок ответственные лица не добьются кардинальных изменений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее президент Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем.

Только на этой неделе в стране произошло несколько смертельных ДТП, в которых погибли люди. В аварии на Иссык-Куле в селе Чырпыкты пострадали 10 человек, пятеро погибли. В аварии в Чуйской области погибли четыре человека, позже еще двое скончались в больнице. С января по июль в Бишкеке с мест аварий скрылся 271 водитель.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201981/
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