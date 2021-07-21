Подписан Указ «О дальнейших мерах цифровой трансформации». Кто будет курировать

Садыр Жапаров подписал Указ «О дальнейших мерах цифровой трансформации Кыргызской Республики», сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, документ принят в целях развития приоритетных направлений по цифровизации.

Указано сформировать наблюдательный совет по вопросам цифровизации при президенте.

Секретарем наблюдательного совета советника президента по вопросам привлечения инвестиций на общественных началах назначен Павел Хрипунов.

Кабинету министров поручено в срок до 29 июля 2021 года учредить проектный офис в качестве исполнительного органа наблюдательного совета.

Павел Хрипунов родился 13 октября 1977 года в поселке Хайдаркан Ошской области. В 2001-м окончил Московский государственный строительный университет по специальности «промышленное и гражданское право».

В области информационных технологий работает с 1997 года.

В 2010-2014 годах возглавлял компанию «Инвест Информ Проект», позже переименованную в «Интер РАО ИТ». Она занимается информатизацией энергетического холдинга «Интер РАО».

По некоторым данным, Павел Хрипунов имеет российское гражданство.