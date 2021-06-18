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Власть

КПП «Торугарт» должен соответствовать всем стандартам ЕАЭС, заявил Садыр Жапаров

Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с деятельностью контрольно-пропускного пункта «Торугарт», сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, главе государства показали порядок прохождения грузов, в том числе работу радиационного портального мониторинга, автоматизированного инспекторско-досмотрового комплекса, позволяющего обеспечить полное сканирование проходящих грузов с целью устранения рисков неучтенных товаров. Все сведения о проходящем грузе и транспортном средстве хранятся в таможенной базе данных на протяжении 10 лет.

Сегодня перемещение товаров осуществляется в соответствии с единым алгоритмом по перемещению грузов, в том числе с применением необходимых мер дезинфекции в условиях пандемии коронавируса.

Продолжается модернизация КПП в рамках членства Кыргызстана в ЕАЭС, в соответствии с чем будут установлены дополнительные аппаратно-программные комплексы для проведения таможенного контроля, а также окончательное обустройство объекта. Завершение всех работ запланировано до конца 2022 года.

Президент подчеркнул, что улучшенная инфраструктура контрольно-пропускного пункта должна полностью соответствовать стандартам ЕАЭС и создать наиболее благоприятные условия для транспортных средств, пересекающих границу.

Садыр Жапаров поручил принять все необходимые меры по развитию инфраструктуры КПП «Торугарт» и обеспечению бесперебойной работы автоматизированных таможенных систем в целях исключения риска несанкционированного и неучтенного ввоза товаров.

Кроме того, Государственной таможенной службе даны поручения по проработке возможности совместной эксплуатации имеющейся инфраструктуры пограничного поста «Торугарт» с органами местного самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198206/
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