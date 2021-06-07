Повторные выборы депутатов горкенеша в Бишкеке обойдутся в 20,1 миллиона сомов

Выборы депутатов Бишкекского горкенеша обойдутся в 20 миллионов 105 тысяч сомов. Об этом сообщает ЦИК.

По данным Центризбиркома, территориальная избирательная комиссия в Оше планирует потратить 6 миллионов 615 тысяч, в Токмаке — 1 миллион 843 тысячи сомов. Кроме того, 19 миллионов 779 тысяч сомов составят расходы ЦИК.

В целом повторные выборы в трех городах, назначенные на 11 июля, обойдутся в 48 миллионов 433 тысячи сомов.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.