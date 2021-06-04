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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. ЦИК назвала сроки для финансовых отчетов партий

ЦИК назвала сроки для финансового отчета партий, участвующих в повторных выборах в Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенных на 11 июля.

Уточняется, что избирательный фонд политорганизации должны открыть в течение трех дней с момента регистрации уполномоченных представителей по вопросам финансов в ТИК. Одновременно с представлением в избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации, нужно сдать и справку о создании фонда и внесении залога. Для тех, кто баллотируется в Бишкекский и Ошский горкенеши, сумма взноса 50 тысяч сомов, для Токмакского — 20 тысяч сомов.

Отчитываться нужно не позднее семи дней до дня голосования и не позднее семи календарных дней после выборов. То есть до 18 июля.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196425/
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