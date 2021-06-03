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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Еще две партии будут баллотироваться в БГК

Еще две партии заявили о намерении баллотироваться в Бишкекский горкенеш. Об этом 24.kg сообщили в столичной ТИК.

Партии мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил» и «Биздин Эл» («Наш народ») сдали документы.

Напомним, ранее «Наш народ» заявлял, что не будут участвовать в повторных выборах.

Пока девять партий заявили о своем участии в кампании.

Ранее семь партий подали уведомление в ТИК Бишкека — «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее» и «Биздин Кыргызстан»,

В Оше в ТИК сдали документы «Ынтымак» и «Биздин Кыргызстан», Токмаке — «Эл биримдиги» и «Эмгек».

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196299/
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