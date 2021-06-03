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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Бишкекская ТИК просит кандидатов не заниматься благотворительностью

Бишкекская ТИК опять обращается к кандидатам и представителям партий, намеревающихся баллотироваться в БГК.

Глава комиссии Кайрат Маматов напомнил: предвыборная кампания начинается с момента подписания указа. Повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке — назначены на 11 июля.

В соответствии с Законом «О выборах депутатов местных кенешей» кандидаты, их близкие родственники, супруг (супруга), представители кандидатов и политических партий с момента назначения выборов и до опубликования результатов не вправе заниматься благотворительной деятельностью.

Кроме этого, в законе предельно ясно указано, что будет расцениваться как подкуп избирателей:

  • выплата денежных средств;
  • вручение подарков и иных материальных ценностей;
  • проведение льготной распродажи товаров;
  • бесплатное распространение любых товаров, за исключением агитационных печатных материалов, значков, футболок, головных уборов, шарфов, содержащих символику политической партии, выдвинувшей список кандидатов, изображение кандидата в соответствии с перечнем, утверждаемым Центризбиркомом;
  • предоставление безвозмездных или на льготных условиях услуг.

В Бишкекскую ТИК уже поступают сигналы о проводимых благотворительных мероприятиях со стороны действующих депутатов БГК и будущих кандидатов в депутаты. Они фиксируются, впоследствии будут приняты соответствующие меры.

БТИК обращается к избирателям с просьбой сообщать о таких случаях, нарушающих нормы избирательного законодательства, в координационную группу оперативного реагирования Бишкекской ТИК по телефону +996500382426 (WhatsApp).

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196296/
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