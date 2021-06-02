19:00
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов не пойдет на сделку со следствием

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов не пойдет на сделку со следствием. Об этом журналистам сообщил адвокат Амантур Абдырахманов.

Читайте по теме
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца

По его словам, сейчас муссируется информация о том, что Бабанов намерен пойти на сотрудничество со следствием. Однако сам бывший премьер не собирается этого делать.

«По этому поводу позиция Омурбека Бабанова жесткая. Он считает, что со следствием сотрудничать нет никаких оснований. Сделка со следствием заключается, когда есть какая-то вина. Своими действиями или показаниями человек может посодействовать в раскрытии дела и привлечь виновных к уголовной ответственности. Но Бабанов не считает себя виновным, вопрос о сотрудничестве не рассматривался. В законном порядке мы будем добиваться оправдания Омурбека Бабанова», — сказал Амантур Абдырахманов.

Адвокат добавил, что бывший глава кабмина не намерен возмещать государству какие-либо деньги, так как считает себя невиновным.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196186/
просмотров: 1306
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца
Дело «Кумтора». В отводе судьи по ходатайству юриста Омурбека Бабанова отказано
Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев об уголовном преследовании бывших президентов
Дело «Кумтора». Защита Омурбека Бабанова заявила отвод судье
Дело «Кумтора». Задержание Омурбека Бабанова признано обоснованным
Дело «Кумтора». Адвокат рассказал, в чем обвиняют Исхака Пирматова
Дело «Кумтора». Таланта Узакбаева водворили в СИЗО ГКНБ
Дело «Кумтора». Исхака Пирматова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца
Дело «Кумтора». В парламенте возмущены задержанием депутатов
Акылбек Жапаров прокомментировал свою подпись в документах по «Кумтору»
Популярные новости
Громкие аресты: борьба с&nbsp;коррупцией или зачистка на&nbsp;политическом поле? Опрос Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на&nbsp;пятерых депутатов парламента Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
Акылбек Жапаров назначен министром экономики и&nbsp;финансов Акылбек Жапаров назначен министром экономики и финансов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Асылбека Жээнбекова привезли в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова привезли в суд
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводили в&nbsp;Японию на&nbsp;отборочные игры ЧМ-2022 Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с&nbsp;Днем защиты детей «Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
2 июня, среда
18:45
Повторные выборы. Жеребьевка по местам в бюллетене пройдет после 21 июня Повторные выборы. Жеребьевка по местам в бюллетене прой...
18:45
Треть воинского контингента США покинула Афганистан
18:30
3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:20
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов не пойдет на сделку со следствием
18:16
За три года производство бетона в Кыргызстане упало более чем на четверть