Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов не пойдет на сделку со следствием

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов не пойдет на сделку со следствием. Об этом журналистам сообщил адвокат Амантур Абдырахманов.

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По его словам, сейчас муссируется информация о том, что Бабанов намерен пойти на сотрудничество со следствием. Однако сам бывший премьер не собирается этого делать.

«По этому поводу позиция Омурбека Бабанова жесткая. Он считает, что со следствием сотрудничать нет никаких оснований. Сделка со следствием заключается, когда есть какая-то вина. Своими действиями или показаниями человек может посодействовать в раскрытии дела и привлечь виновных к уголовной ответственности. Но Бабанов не считает себя виновным, вопрос о сотрудничестве не рассматривался. В законном порядке мы будем добиваться оправдания Омурбека Бабанова», — сказал Амантур Абдырахманов.

Адвокат добавил, что бывший глава кабмина не намерен возмещать государству какие-либо деньги, так как считает себя невиновным.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.