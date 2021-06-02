Повторные выборы. Жеребьевка по местам в бюллетене пройдет после 21 июня

Бишкекская ТИК проведет жеребьевку по распределению партий в избирательном бюллетене после 21 июня. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, также будет проведена жеребьевка по эфирному времени. Дебаты будут проведены только для партий, баллотирующихся в БГК. Кайрат Маматов напомнил, что агитация начинается 21 июня.

В Бишкеке пока семь партий подали документы в БТИК — «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее» и «Биздин Кыргызстан», в Оше — ни одна, в Токмаке — «Эл биримдиги».

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.