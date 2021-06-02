19:00
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Жеребьевка по местам в бюллетене пройдет после 21 июня

Бишкекская ТИК проведет жеребьевку по распределению партий в избирательном бюллетене после 21 июня. Об этом 24.kg сообщил глава комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, также будет проведена жеребьевка по эфирному времени. Дебаты будут проведены только для партий, баллотирующихся в БГК. Кайрат Маматов напомнил, что агитация начинается 21 июня.

В Бишкеке пока семь партий подали документы в БТИК — «Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы Кыргызстана», «Замандаш», «Ата Журт Кыргызстан», «Ынтымак», «Келечек-Будущее» и «Биздин Кыргызстан», в Оше — ни одна, в Токмаке — «Эл биримдиги».

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196165/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. В ТИК Бишкека подали документы еще четыре партии
Повторные выборы. Отказаться от участия партии могут за два дня до голосования
Президент Садыр Жапаров потребовал от мэра города Ош честных выборов
Кланы, олигархи, семейственность. Что еще мешает партийному строительству
Повторные выборы в трех городах. Текст бюллетеня утвердят до 28 июня
ЦИК просит ускорить расследование по незаконным пропискам в Токмаке
Построение демократии в разгар пандемии в Кыргызстане все еще возможно
Повторные выборы. Назван срок, когда партия должна открыть избирательный фонд
Повторные выборы. На услуги связи заложено 900 тысяч сомов
Повторные выборы. Еще одна партия баллотируется в Бишкекский горкенеш
Популярные новости
Громкие аресты: борьба с&nbsp;коррупцией или зачистка на&nbsp;политическом поле? Опрос Громкие аресты: борьба с коррупцией или зачистка на политическом поле? Опрос
Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на&nbsp;пятерых депутатов парламента Громкие аресты. Уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов парламента
Акылбек Жапаров назначен министром экономики и&nbsp;финансов Акылбек Жапаров назначен министром экономики и финансов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Асылбека Жээнбекова привезли в&nbsp;суд Дело «Кумтора». Асылбека Жээнбекова привезли в суд
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводили в&nbsp;Японию на&nbsp;отборочные игры ЧМ-2022 Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с&nbsp;Днем защиты детей «Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
2 июня, среда
18:45
Повторные выборы. Жеребьевка по местам в бюллетене пройдет после 21 июня Повторные выборы. Жеребьевка по местам в бюллетене прой...
18:45
Треть воинского контингента США покинула Афганистан
18:30
3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:20
Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов не пойдет на сделку со следствием
18:16
За три года производство бетона в Кыргызстане упало более чем на четверть