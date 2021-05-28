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Власть

Снова о дресс-коде. Депутата Ирину Карамушкину смутили коленки таксиста

Депутат Ирина Карамушкина озадачилась вопросами дресс-кода водителей такси Бишкека. Посвященный этой теме пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Ах, какие ножки у водителя такси. Вот интересно, водитель в шортиках — это дресс-код водителей или неуважение к пассажирам? Понимаю, что жарко.... и все же службы такси: администраторы и диспетчеры обязаны как-то над внешним видом и культурой водителей работать, таксисты тоже лицо города. Пора городу возвращать гордое имя — столица», — написала она.

со страницы Ирины Карамушкиной в Facebook
Фото со страницы Ирины Карамушкиной в Facebook

Напомним, тема дресс-кода, особенно в стенах парламента, поднимается депутатами постоянно. Одни выступают за его ужесточение, другие, напротив, считают требования чрезмерными.

Так, в январе 2019 года депутаты выгнали из Жогорку Кенеша за неопрятный, на их взгляд, вид представителя агентства начального профессионального образования Талантбека Тынысова, унижая его достоинство. Они стали упрекать чиновника в том, что он пришел в парламент в футболке. На самом деле мужчина был в свитере. Но это все равно не понравилось членам ЖК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195545/
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