Акылбек Жапаров: Кыргызстан не боится арбитражного суда с Centerra Gold

Кыргызстан не боится арбитражного суда с Centerra Gold. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель государственной комиссии депутат Акылбек Жапаров.

Он отметил, что у комиссии претензии к менеджменту компании.

«Пора сказать менеджменту компании, что угроза и шантаж не пройдут. Кыргызстан вместе с другими акционерами должен защищать свои права. Мы не боимся арбитражного суда. Компания тоже поняла, что ситуация изменилась, поэтому предлагает провести переговоры. Предлагаем парламенту участвовать в арбитражном суде как представителям народа», — сказал он.

Акылбек Жапаров призвал коллег поддержать заключение комиссии. «Нам надо принять решение сегодня», — сказал он.