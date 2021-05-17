12:08
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Власть

Акылбек Жапаров: Кыргызстан не боится арбитражного суда с Centerra Gold

Кыргызстан не боится арбитражного суда с Centerra Gold. Об этом на внеочередном заседании парламента заявил председатель государственной комиссии депутат Акылбек Жапаров.

Он отметил, что у комиссии претензии к менеджменту компании.

«Пора сказать менеджменту компании, что угроза и шантаж не пройдут. Кыргызстан вместе с другими акционерами должен защищать свои права. Мы не боимся арбитражного суда. Компания тоже поняла, что ситуация изменилась, поэтому предлагает провести переговоры. Предлагаем парламенту участвовать в арбитражном суде как представителям народа», — сказал он.

Акылбек Жапаров призвал коллег поддержать заключение комиссии. «Нам надо принять решение сегодня», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194166/
просмотров: 767
Версия для печати
Материалы по теме
Никита Мендкович: У попытки изменить соглашение по «Кумтору» только одна причина
Акылбек Жапаров обвинил Centerra во вмешательстве в дела Кыргызстана
Financial Times: Ситуация с Centerra может привести к международным санкциям
Жогорку Кенеш приступил к рассмотрению отчета госкомиссии по «Кумтору»
Приватизация и национализация в Кыргызстане. Чем рискуем и что получим
Centerra Gold инициировала арбитражный процесс против Кыргызстана
Национализация «Кумтора». ЕБРР сделал заявление
Стало известно, по какому делу в «Кумтор Голд Компани» провели обыск
В Джети-Огузе на руднике «Кумтор» тоже ведется проверка
Национализация «Кумтора». ГКНБ начал следственные действия
Популярные новости
Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы
Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за&nbsp;один день: с&nbsp;кем и&nbsp;о&nbsp;чем Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за один день: с кем и о чем
Национализация &laquo;Кумтора&raquo;. ЕБРР сделал заявление Национализация «Кумтора». ЕБРР сделал заявление
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 мая
Бизнес
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
17 мая, понедельник
12:07
Отмена итогов в трех городах. Три партии пожаловались на решение Бишкекской ТИК Отмена итогов в трех городах. Три партии пожаловались н...
12:06
В Баткенской области подросток сорвался со скалы
12:02
Напавшего на милиционеров юриста Тимура Арыкова отпустили под домашний арест
12:00
Никита Мендкович: У попытки изменить соглашение по «Кумтору» только одна причина
11:59
Подростка, подозреваемого в двойном убийстве, водворили в СИЗО-1 Бишкека